Auf den ersten Blick birst das Berliner Museum für Kommunikation derzeit vor musikalischer Vielfalt. Die Ausstellung Oh Yeah! lässt gerade 90 Jahre Popmusik in Deutschland Revue passieren – von den Wanderliedern der Jugendbewegung um die Jahrhundertwende bis zur musikalischen Elektronisierung, die am Ende in Techno und Trap mündet. Auch die Interpreten könnten kaum unterschiedlicher sein. Der Elvis-Presley-Verschnitt Peter Kraus etwa klingt wie ein jodelnder Rock ’n’ Roller, die Ostband Sputniks, DDR-Stars der 1960er, verzichtete meist auf Gesang, während die Hip-Hop-Gruppe Absolute Beginner ihre Musik mit einem Satz charakterisiert: "Der Rhyme is’ fett."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden