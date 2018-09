Ein leichtes Frösteln tritt nach diesem "Sahara-Sommer" (Bild) in unser Leben. Und wir erinnern uns an ein liebenswertes Kleidungsstück: den Pullover. Genügsam hat er gewartet im Dunkeln des Schranks. Erst liegt er beim Promenieren über der Schulter, die Ärmel verknotet, goldener Pulli-September. Dann zieht man ihn über, weil es abends schnell kalt wird.

Es sitzen nur noch jene bis Mitternacht draußen, die über das Talent verfügen, die Realität auszublenden. Wenn der Barolo nicht mehr wärmt und die Diskussion verstummt, wenn man beginnt, die Unterarme zu reiben, dann ist endlich sein Moment gekommen. Beim Überziehen lädt er einem das Haupthaar auf, Knistern.

Der Pullover ist die Sympathieschicht des Menschen. Böse Menschen zeigen sich nicht im Pullover (googeln Sie mal "Hitler Pullover", "Mussolini Pullover", "Kim Jong Un Pullover"). Das wusste Michail Gorbatschow, als er im Juli 1990 Helmut Kohl auf seiner Datscha im Kaukasus empfing und einen leichten, marineblauen Pullover trug. Und Helmut Kohl nahm das Signal der Freundschaft auf und griff zur dunkelblauen Strickjacke. Das wusste auch das Team von Volker Bouffier, CDU, dem hessischen Ministerpräsidenten, dem das Image eines Gremienfossils anhaftet. Im Wahlkampf plakatierte man ihn im hellblauen Pulli mit V-Ausschnitt vor einer Kaffeetasse sitzend, und er wirkte gleich wie ein freundlicher Verwandter, der nichts weiter will als eine gute Tasse Kaffee und paar nette Gespräche.

Die zurückhaltende Natur des Pullovers wird so richtig deutlich, wenn ein Hersteller auf die abenteuerliche Idee kommt, man könne dieses schüchterne Kleidungsstück wild bedrucken und benähen. Camp David beispielsweise, die Marke der Stadtrand-Väter mit Weber-Grill, überschreibt seine Pullover mit wirren Zahlen und Logos. Was soll denn das? Als würde man einen Introvertierten zum Labern zwingen.

Wir sind jetzt, ob wir das wollen oder nicht, auf direktem Weg in die Adventszeit, ein paar Blätter fallen noch, ein paar Nachmittage verschwinden im Dunkeln, ein paar Auffahrunfälle passieren noch im nicht enden wollenden Morgengrauen, dann ist Weihnachten. Und es ist tröstend, dass es für jede Schattierung der Düsternis, für jeden Temperatursturz den richtigen Pullover gibt.

Starten wir mit dem V-Ausschnitt, wie ihn Prinz William trägt: einfarbig, Kaschmir, Polyester, egal. Damit sitzt man im September noch in einem Garten rum und lacht dem Herbst entgegen. Im Oktober dann ein grober Strickpullover, meliert, der sich anfühlt wie ein Schiffstau, ein herber Anlehn-Pulli aus dem Inneren des Drehtürschranks. Im November, während man durch Laubberge watet oder sinnlos vor einem Einkaufszentrum steht, trägt man den schwarzen Schalkragenpullover mit Knopfleiste, das weiße Hemd leuchtet darunter. Und im Dezember den schweren Norweger, in dem man aussieht wie eine Angorakatze, jedenfalls nicht wie ein erwachsener Mensch.

Pullover sind nicht extrem spannend, sie funktionieren. Wie ein VW Passat, nur ohne Schummeln. Der "Pulli", wie ihn Freunde nennen dürfen, ist uns so treu und nützlich, er hat Hymnen verdient. Lindenberg, Westernhagen, Grönemeyer. "Ich zieh dich an, du ziehst mich an, ooooohhh Pullover, du bist ne ehrliche Haut."

Was habe ich sie gequält: Sie drehten sich in heißem Wasser viel zu schnell in der Trommel, überhaupt nicht ihre Wohlfühltemperatur, mit Trikots und bunten Socken. Sie sind heillos eingegangen dabei, ich habe ein schlechtes Gewissen. Also trage ich sie weiter, die Ärmel zu kurz, am Bund herum auch. Das bin ich ihnen schuldig. Und sie tun ihre Pflicht, als ob nichts wäre.