I. Das Handwerk des Malens

"Alle Kunst ist ja aber auch zugleich Handwerk, was bitter erlernt werden muss", hat der Maler Adolph Menzel festgestellt. Und zum Handwerk des Malers gehört die Fähigkeit, eine Idee in ein Bild zu verwandeln. Mit einer Skizze als Anfang und einer genauen Vorzeichnung als nächstem Schritt. Aber wie wird daraus ein großes Gemälde? Da ist das Handwerk gefragt. Und die "Quadrierung" ist eines der Werkzeuge, mit dem eine Bildidee auf eine Leinwand oder auf eine Kirchenwand übertragen werden kann.

II. Was die Zeichnung vorgibt

Die Spuren sind auf vielen Zeichnungen zu sehen. Auf Blättern von Lucas Cranach d. Ä. genauso wie von Raffael, auf Entwürfen von Philipp Otto Runge und auch noch auf Zeichnungen von Egon Schiele. Ihnen allen ist gemeinsam, dass über eine skizierte Szene, eine Figur oder eine Landschaft mit Silberstift, Grafit, Rötel oder Feder ein Netz aus Quadraten gespannt wird. Das ist hilfreich, denn dieses Gitternetz wird mit derselben Zahl der Quadrate auf die Grundierung übertragen. So können Meister oder Assistent leicht Quadrat für Quadrat in Öl oder als Fresko nachmalen, was die Zeichnung vorgibt.

III. Derselbe Kopf für viele Bilder

Leon Battista Alberti hat dieses Verfahren 1435 in seinem De pictura erstmals beschrieben. Wahrscheinlich wurde die Quadrierung wohl schon 1413 von Filippo Brunelleschi praktiziert. Doch erst von 1436 ist die älteste quadrierte Zeichnung erhalten: Paolo Uccellos Entwurf für das Reiterdenkmal im Dom zu Florenz. Solche Blätter dienten in den Werkstätten der Renaissancemeister als Vorlagen für unterschiedliche Bilder.

IV. Ein quadrierter Bosch ist kein Bosch

Manchmal ist diese Arbeitsweise mit bloßem Auge zu erkennen. Oft aber lässt sie sich bei Gemälden nur dank Infrarotuntersuchungen ausmachen. Das wissen nicht nur Kunsthistoriker zu schätzen. Da beispielsweise bei Hieronymus Bosch nie quadrierte Unterzeichnungen zu finden sind, verraten Quadrierungen, dass diese Bilder nicht von ihm oder aus seiner Werkstatt stammen.