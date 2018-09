Ein Café in der Kölner Innenstadt, draußen regnet es. Renan Demirkan ist nass geworden. Sie ist zu Hause überstürzt aufgebrochen und hat in der Eile ihren Schirm vergessen – sie wollte nicht zu spät zum Interviewtermin erscheinen. Die Schauspielerin und Schriftstellerin bezeichnet sich selbst als "pflichtbesessen". Hinter ihr liegen schwere Jahre, in denen sie sich trotz Krankheit selten geschont hat. Ein Gespräch über Rastlosigkeit.

ZEIT Doctor: Frau Demirkan, Sie haben in den vergangenen Jahren den Tod Ihrer Mutter, eine Depression und eine Krebserkrankung durchlitten. Betrachten Sie diese drei Krisen als unabhängige Ereignisse, oder sehen Sie einen Zusammenhang?

Renan Demirkan: Ich glaube nicht, dass Krisen aus heiterem Himmel kommen. Im Türkischen heißt es: "Wer seine Mutter verliert, verliert eine Welt." Genauso habe ich mich gefühlt, weltlos und haltlos. Trotz meiner 50 Jahre fühlte ich mich noch immer als ihr Kind und war nicht bereit, sie gehen zu lassen. Obwohl ich sie fast drei Jahre durch eine Krebstherapie begleitet hatte und wusste, dass es keine Heilung gibt. Durch ihren Tod verfestigte sich dann meine Depression.

ZEIT Doctor: Womit hatten Sie zu kämpfen?

Demirkan: Es gab damals mehrere Wendepunkte in meinem Leben, die einzeln betrachtet schon sehr belastend waren. Ich schlitterte ins Hormonchaos der Wechseljahre, und als meine Tochter zum Studium nach Toronto ging, fiel ein zentraler Bestandteil meines Lebens weg und meine Identität als alleinerziehende Mutter. Dann ließen auch noch die Anfragen von Film und Fernsehen nach, was mich als Schauspielerin völlig hilflos machte. Also habe ich 15 Jahre lang Tournee-Theater gespielt, was mich künstlerisch völlig entleerte. Seltsamerweise bin ich aber nie in Pessimismus abgerutscht.

ZEIT Doctor: Was haben Sie stattdessen empfunden?

Demirkan: Mir war, als wäre ich hohl und mein Leben würde stillstehen oder irgendwo anders passieren. Ich habe rastlos versucht, mich zu spüren und die Kontrolle über mich zu behalten. Ich fühlte mich wie eine Getriebene, Tag und Nacht. Konnte nicht lieben, wollte keine Beziehung. Bis ich irgendwann überhaupt nicht mehr abschalten konnte.

ZEIT Doctor: Woher rührt diese Angst vor Stillstand?

Demirkan: Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Vermutung. Als ich klein war, in der Türkei noch, war ich ein anstrengendes Kind und wurde oft monatelang zu meiner Großmutter geschickt, rund 300 Kilometer von Ankara entfernt auf einen Bauernhof. Dort gab es keine anderen Kinder. Also saß ich entweder bei meiner Oma im Haus oder wurde von meinen Tanten im Schatten eines Maulbeerbaumes geparkt, während die auf dem Feld gearbeitet haben. Und da muss ich angefangen haben, mich wegzuträumen. Das ging später hier in Deutschland weiter. Da saß ich stundenlang auf der Fensterbank, reglos wie eine Topfblume, zum Stillstand verdammt, weil wir nach der Schule zu Hause bleiben mussten.

ZEIT Doctor: Wie kam es zu dieser Art Eingesperrtsein?

Demirkan: Meine Eltern wollten ja nur kurz in Deutschland bleiben und haben deshalb nichts Festes wie Freundschaften gefördert, und von draußen kam auch kein Interesse, für die waren wir Ausländer mit befristetem Status. Hinzu kam, dass wir Tscherkessen sind, eine Volksgruppe mit sehr autoritären Traditionen: Kinder haben zu gehorchen und sich gegenüber Erwachsenen nicht zu Wort zu melden. Was ich dachte oder ersehnte, hat niemanden interessiert. Auf der Fensterbank habe ich mich frei gefühlt, in meinem Kopf war ich ständig unterwegs und habe mich in ein anderes Leben geträumt.

ZEIT Doctor: Wie haben Sie die Zeit überstanden, als Ihre Mutter an Leukämie erkrankt war – haben Sie sich Unterstützung geholt?

Demirkan: Nein, das habe ich sogar abgelehnt. Es fühlte sich an wie Verrat: Meine Mutter stirbt, und ich soll gesund bleiben? Aber wie aus dem Nichts entstand das Bedürfnis zu laufen. Das hat mich lebendig gehalten. Ich bin vom Krankenhaus nach Hause gefahren, habe Wäsche gewaschen, bin gelaufen, habe Essen für meine Mutter gekocht und bin dann wieder zurück zu ihr. Kurz vor ihrem Tod, im September 2005, bin ich meinen ersten Marathon gelaufen.