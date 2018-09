Über die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" waren gleich zwei Urteile bereits gefällt, bevor sie sich erstmals öffentlich präsentierte. Das erste lautete: Der Versuch, ein ebenso diffuses wie weitverbreitetes "Ich bin links, aber frustriert"-Gefühl in Aufbruchsstimmung zu verwandeln, dient vor allem den Karriereambitionen seiner Hauptinitiatorin, dem ein wenig heimatlos gewordenen Polit-Star Sahra Wagenknecht. Das zweite Urteil lautete: Diese Bewegung sammelt nicht, sie spaltet. Stimmt das?

Um zu den Chancen der Bewegung vorzudringen, muss man die Linken dort abholen, wo sie sich am liebsten aufhalten: bei den Widersprüchen. Seit der Flüchtlingskrise verläuft die gesellschaftliche Hauptkampflinie nicht mehr zwischen Oben und Unten, Reich und Arm, sondern zwischen National und International sowie zwischen Autoritär und Liberal. In Frankreich führt das dazu, dass viele Linke Emmanuel Macron weiterhin unterstützen, obwohl er den Sozialstaat abbaut – er ist der einzige überzeugte Europäer weit und breit.

In Deutschland liegen die Dinge etwas anders. Der Streit zwischen dem Nationalen und dem Internationalen, dem Liberalen und dem Autoritären wird nicht zwischen den Parteien ausgetragen – er findet in ihnen statt. Die Selbstzerfleischung der Union vor der Sommerpause, der Dauerzoff zwischen Linken-Chefin Katja Kipping (internationale Solidarität) und Wagenknecht (Schutz der deutschen Arbeiter), die Sprachlosigkeit der SPD in der Flüchtlingspolitik: All das belegt eine tiefe innere Spaltung, die jene schwächt, die lange stark waren – und die das System insgesamt destabilisiert. Allein die AfD und die Grünen sind davon nicht betroffen. Weil sich bei den einen ausschließlich die autoritären Nationalisten treffen – und bei den anderen liberale Internationalisten. Nur die Pole bleiben heil und stark.

Keine andere Partei hat so sehr unter dieser Entwicklung gelitten wie die SPD. Mehrfach hat sie versucht, den Trend dadurch umzukehren, dass sie das zum Nebenwiderspruch abgeschwächte Arm gegen Reich wieder zum Hauptwiderspruch erklärte. Der anfängliche Hype um den Kanzlerkandidaten Martin Schulz, das Kurzzeit-Hypechen um den Juso-Chef Kevin Kühnert, der One-Night-Hype um die Nahles-Gegenkandidatin Simone Lange – all dies gründete in der Hoffnung, dass eine Sozialstaats-SPD mit klarem Profil wettbewerbsfähig würde. Doch entweder verzettelte man sich heillos (Schulz), war zu ängstlich (Kühnert) oder zu schwach (Lange). Und so ist mit jedem Versuch der Hype ein bisschen kleiner geworden. Und die Hoffnung auch.

Warum sollte Wagenknecht aber nun gelingen, was der SPD versagt blieb? Weil sich die SPD im Hauptwiderspruch zwischen dem Nationalen und dem Internationalen an die Seite Wagenknechts und damit des deutschen Arbeiters gestellt hat. Und nun probieren beide, Wagenknecht wie die SPD, im linken Großversuch die gesellschaftliche Debatte mit aller – vielleicht auch letzter – Kraft wieder auf das Unten gegen Oben zu zwingen. Immerhin sind mehr 108.000 Menschen bisher aufgestanden. Ob das im flüchtigen Klickzeitalter eine relevante politische Größe ist, weiß allerdings niemand. Dass der überwiegend größte Teil derer, die sich nun sammeln, nicht aus den Parteien kommt, ist eine Chance für die Bewegung – und eine Gefahr für Wagenknecht.

Wagenknecht könnte tatsächlich entfachen, was sie erhofft. Die Frage wäre dann nur: Warum sollte ein dynamischer linker Aufbruch eine Galionsfigur ertragen, die in sich selbst erstarrt ist? Wenn die linke Bewegung kräftig genug wird, um nicht nur sammeln, sondern auch verändern zu können, wird sie über Wagenknecht hinwegfegen. Und über ihren Mann Oskar Lafontaine sowieso.

Doch in "Aufstehen" liegt nicht nur die Chance zu schöpferischer Zerstörung, sondern auch zu unverhoffter Gestaltung. Sollte die SPD bei den Wahlen in Bayern und Hessen so katastrophal abschneiden, wie es aussieht, könnte "Aufstehen" als Transmissionsriemen dienen. Frustrierte Sozialdemokraten und auf der Stelle tretende Linke hätten dann Gelegenheit, sich so lange miteinander auszutauschen, bis sie sich am Ende gar nicht mehr sammeln wollen. Sondern wiedervereinigen.