Er wäre wirklich schön gewesen, der DONNERNDE Abschluss des Scrabble-Sommers 2018 auf L7–L15! Rund 400 Teilnehmer schlugen diese attraktive Lösung vor, die den Blanko (für ein O) auf L8 einschloss und 66 Punkte brachte. Doch 500 Mitspieler fanden einen noch höher dotierten und noch eleganteren Zug, der ebenfalls in Zeile L angelegt werden konnte: die DEHNSONDEN auf den Feldern 3 bis 12. Dank Vierfachzählung kamen hier summa summarum 86 Augen zusammen. Auch Barbara Gubalke aus Wittenberg schlug diesen medizinischen Fachbegriff vor. Die Leserin aus Sachsen-Anhalt erhielt die Einladung zum ZEIT-Scrabble-Turnier.

Zwei weitere Leserinnen haben Grund zur Freude. Da ein zuvor ermittelter Wochengewinner absagen musste, wurde sein Startplatz erneut verlost. So darf auch Petra Dingler aus Lübeck die Reise nach Gelsenkirchen antreten.

Der Hauptpreis aber geht – stellen Sie sich jetzt bitte einen Trommelwirbel vor! – nach Ettlingen. Dorothee Attig heißt die Glückliche, die im Januar nächsten Jahres durch die Karibik schippern darf. Wir wünschen der Leserin großartige Eindrücke und vor allem ruhige See!

Rückblickend wartete der Scrabble-Sommer in diesem Jahr mit Topwörtern recht unterschiedlichen Anspruchs auf. Während GARTENS und VERZAHNTE vielen Mitspielern wohl sofort ins Auge fielen, stellten TAUPE und MÄSTERN offenbar höhere Anforderungen. Überraschenderweise blieb TAUE auf E5–E8 bis zuletzt unverändert, obwohl es mit einem davor platzierten S ganz einfach hätte verlängert werden können.

Wieder einmal belegt die große Zahl jener, die trotz mehrfacher Teilnahme unterm Strich weniger als 100 Punkte auf dem Konto haben, dass auch beim Scrabble-Sommer für viele Mitspieler allein der olympische Gedanke zählt. Hingegen gelang es knapp 100 gewieften Scrabblern, das Optimum von 662 Zählern zu erreichen. Famos!

Gewinner und Gewinne:

© TUI Cruises

Eine Karibik-Kreuzfahrt für zwei

mit "Mein Schiff 5" von TUI Cruises: Die 14-tägige Reise in einer Balkonkabine (und mit "Premium alles inklusive") beginnt und endet auf Barbados, unterwegs gibt es eine bunte Mischung aus tropischer Natur, quirligen Kolonialstädten und herrlichen Stränden auf Guadeloupe, Martinique, St. Lucia, Grenada, Bonaire, Curaçao, Aruba und in der Dominikanischen Republik zu erleben. Eingeschlossen sind auch An- und Abreise. Termin: 21. 1. bis 4. 2. 2019. Gewonnen hat Dorothee Attig aus Ettlingen. Wir wünschen eine gute Reise und viel Spaß!

© Duden

30-mal je ein Duden-Buchpaket

Es enthält einen Rechtschreib-Duden in der aktuellen 27. Auflage sowie die Neuerscheinung Luftikus und Tausendsassa. Verliebt in 100 vergessene Wörter von K. Mahrenholtz und D. Parisi. Lesen Sie unten, ob Sie zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gehören

9-mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche haben wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 19. ZEIT-Scrabble-Turnier verlost. (14. bis 21. Oktober 2018 im Maritim Hotel Gelsenkirchen). Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit Halbpension.

Je ein Duden-Buchpaket haben gewonnen: Irene Abele, Denkendorf; Evelyn Aka, Zürich; Susanne Carlberg, Göttingen; Johann-Georg Dengel, Berlin; Uschi Feldberger, Kesswil; Jürgen Frauen, Mölln; Wilfried Hahn, Tiny (Kanada); Matthias Heese, Würzburg ; Bernd Held, Düsseldorf ; Wilma Höffgen, Essen; Marie Hoffmann, Berlin; Marie-Luise Jung, Muhr am See; Susanne Köhnken, Bremen; Henning Lodders, Glinde; Beate Lutz, Würzburg; Ursel Niggemann, Herten; Maria Ovaere, Hergenrath; Sigrid Pietzsch, Offenbach; Ralf Ratzenberger, München; Renate Riepenhausen, Paderborn; Jutta Scharfenberger, Zweibrücken; Holger Schütt, Neckargemünd; Bettina Schwedt, Lüdenscheid; Dietmar Sperber, Mannheim; Christine Struck, Witten; Gerhard Tillmann, Nürnberg; Andres Tönnesmann, Aachen; Renate Villarreal, Neu-Ulm; Christa Willeke, Alzey; Inez Wolf, Köln

Je ein Scrabble-Spiel haben gewonnen: Joachim Baumgärtner, Nürnberg; Sabine Beck, Euskirchen; Ingrid Dallmer, Berlin; Gabi Delseith, Simmern; Walter Eiler, Holzminden; Ulrike Engels, Bochum; Andreas Fessel, Seelze; Wolfgang Friedrich, Bobingen; Hanna Gerhardt, Langenhagen; Jytte Godefroy, Wedel; Daglind Hahn, Midland, Kanada; Susanne Köhnken, Bremen; Karin Krämer, Nauheim; Volker Möller, Eutin; Kreszentia Nüßlein, Bischberg; Nils Pagels, Göttingen; Stefan Petzhold, Hamburg; Ilona Siedentopf, Auerbach; Marc Weiershausen, Bonn; Thomas Wittmann, Würzburg

Sie erhalten Ihren Gewinn demnächst per Post!