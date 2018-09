Der Sohn: "Ich hätte gern kein Zeitlimit"

Das sagt Léo vor dem Experiment: Ich hab seit eineinhalb Jahren ein eigenes Smartphone, inzwischen mit einem Vertrag, den bezahlt Mama. Jeden Tag darf ich insgesamt zwei Stunden Medien nutzen. Ich würde schätzen, ungefähr eine geht fürs Handy drauf. Ich schau damit vor allem Fotos und Videos, allerdings ist eine Jugendschutzsperre drauf. Manche Sachen kann ich erst sehen, wenn Mama sie freigibt. Und nachts muss mein Handy im Flugmodus sein. Meine Mama sagt, so ist die Strahlung weniger schädlich. "Stopp jetzt mal!" ist ein Satz, den ich von ihr oft höre. Wenn ich etwas von ihr will, hat sie häufig selbst ihr Smartphone in der Hand und sagt: "Ich muss noch kurz arbeiten, dann komme ich."

6.45 bis 7.30 Uhr: Der Tag beginnt für mich mit dem Wecker des Handys, das liegt neben meinem Bett. Wenn ich das Piepen ausgestellt habe, schalte ich das Handy vom Flugmodus auf Empfang und bleib dann noch im Bett: Ich schau gern nach Hundebildern bei Instagram, checke das Wetter mit einer App, den Gegenstand-Shop von Fortnite, einem Spiel, das ich gern am PC spiele. Ich guck auch mal in den WhatsApp-Klassenchat, schreib da aber selbst wenig rein. Meistens hab ich dafür so zehn Minuten. Ich find es gemütlich, im Bett so den Tag zu starten. Manchmal vergesse ich dabei die Zeit, dann ermahnt mich Mama, dass ich mich fertig machen muss. Heute aber nicht. Bevor ich zur Schule los bin, hab ich das Handy noch mal rausgeholt, um zu sehen, wie spät es ist. In der Schule sind Handys bei uns streng verboten, wir dürfen es nicht mal bei Ausflügen zum Fotografieren benutzen. Deshalb stell ich es schon zu Hause stumm und schalte den Flugmodus ein.

7.55 bis 15.50 Uhr: Das Handy bleibt bis nach der letzten Stunde in meiner Schultasche, ich gucke auch zwischendurch nicht drauf. Würde ich von einem Lehrer erwischt werden, wäre das Handy für ein bis drei Tage weg. Ich habe es nur dabei, falls irgendwas auf dem Schulweg sein sollte oder ich nach der Schule Mama anrufen muss, weil ich mich noch verabreden will. Meist fahre ich aber direkt nach Hause, da lasse ich das Handy noch stumm und im Flugmodus in der Tasche.

© Patrick Ohligschläger für DIE ZEIT

15.50 bis 18 Uhr: Zu Hause setz ich mich aufs Bett und seh mir auf dem Handy verschiedene Sachen an. Das ist eine feste Gewohnheit, da nutze ich das Handy richtig, nicht nebenbei. Heute hab ich eine halbe Stunde YouTube- und Fortnite -Videos geguckt. Später hab ich noch mal so fünf bis zehn Minuten mit Freunden und mit Mama und meiner Schwester gechattet und Bilder bei Instagram angeschaut. Und ich habe eine Stunde mit Freunden telefoniert, während wir gleichzeitig am Computer gezockt haben. Wir spielen nämlich im Team.

18 bis 21 Uhr: Nach dem Abendessen hab ich meiner Mama und meiner Schwester meine neuen Lieblingsbilder und Videos gezeigt. Das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Später hab ich in meinem Zimmer noch mal fünf Minuten bei Instagram Bilder angeguckt. Danach hab ich das Handy in den Flugmodus gestellt.

Handy-Zeit: etwa 125 Minuten, gut 2 Stunden

Fazit Léo: Ich finde, ich war echt wenig am Handy. Klar, meine Spiele mache ich am PC, und nach zwei Stunden ist sowieso Schluss. Aber ich würde jetzt schon gern noch mal über meine Medienzeit verhandeln. Meine Schwester ist 16 Jahre alt, die hat gar kein Limit. Vielleicht kann meins ja zumindest eine halbe Stunde hochgesetzt werden?