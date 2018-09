Was hat die AfD mit John McCain zu tun, dem verehrten Senator, der gerade in einem Staatsakt von gleich drei früheren Präsidenten zu Grabe getragen wurde: Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama? (Trump war nicht geladen.) Was verbindet Chemnitz mit Washington? Oder die tiefrote Sahra Wagenknecht mit einem Granden der US-Republikaner wie McCain, der wie kein anderer das Establishment verkörpert hat?

Die Antwort liefert der Kollaps jener Mitte, die einst von Stockholm bis San Francisco herrschte – mal mehr links, mal mehr rechts, aber immer im breiten Mainstream. Hier konnten sich Union und SPD, Republikaner und Demokraten kommod abwechseln. Nun ist die SPD, die Stimme des "kleinen Mannes", von dem Parvenü AfD deklassiert worden. Sie hat in einer jüngsten Umfrage nur noch 16 Prozent geholt und liegt hinter der AfD auf Platz drei. Die fremden- und europafeindlichen "Schweden-Demokraten" kriegen im sozialdemokratischen Musterland ein Fünftel der Stimmen. Krasser noch in Polen, Ungarn, Österreich und Italien, wo die Neue Rechte an der Regierung ist.

Donald Trump ist also nicht allein zu Haus. Überall zersplittert das Zentrum – so wie in Amerika die einst geheiligte bipartisanship, der Schulterschluss von Republikanern und Demokraten über die Parteigrenzen hinweg. Die Schwerpunkte der Politik sind überall im Westen weit nach rechts und links gerückt. Wenn dann Tausende in Chemnitz "Rock gegen rechts" zelebrieren, ist das Balsam für die Seele der Wohlgesinnten; die neuen Eckpfosten der Politik können solche Konzerte nicht in die Mitte zurückschieben.

Das Problem wurzelt in den traditionellen Parteien, die hüben wie drüben nach links und rechts ausbluten. Sie finden keine Sprache, welche die "Abgehängten" verstehen. Sie verwechseln Patriotismus mit aggressivem Nationalismus; sie wähnen, dass mehr Umverteilung die Abtrünnigen zurückholen könnte. Es geht aber um "psychische Güter", zum Beispiel ums Gerechtigkeitsgefühl. Wer fragt: "Wieso kriegt meine Oma nur Mindestrente, derweil die Neuankömmlinge so viele Wohltaten einstreichen?", ist kein Nazi. Er fühlt sich vernachlässigt oder übergangen. Wer will, dass der Staat die Herrschaft über Straßen und Grenzen zurückgewinnt, ist ebenfalls kein "Ewiggestriger".

Die 42 Prozent Trump-Getreue können nicht alle Böslinge sein, ebenso wenig wie die 17 Prozent AfD-Sympathisanten allesamt Neonazis wären. Das Gros der Protestwähler gilt es zu vereinnahmen und nicht zu verfemen, was sie zuverlässig den Rattenfängern zutreibt. Der harte Kern der Extremisten könnte besser isoliert werden, wenn die Volksparteien die Wünsche der Entfremdeten respektierten. Ein Fünftel der Wähler lässt sich nicht ins Umerziehungslager schicken.

Oder so: Demokraten, die den Fahnenflüchtigen kein vertretbares Angebot machen, locken unweigerlich die Verführer in die Brache. Deutschland ist kein Sonderfall; die Diagnose gilt für den gesamten Westen. Uns geht es hier noch gold, aber das Zentrum zerbröckelt. Union und SPD schaffen nur noch 44,5 Prozent laut INSA. Sie haben einst 20, 30 Punkte mehr geholt. Die Mitte, die Deutschland 70 Jahre lang regiert hat, wird zur Minderheit. Die beiden Noch-Volksparteien werden ihr Angebot verbreitern müssen, um die "Abgehängten" wieder einzubinden.