Wie so oft: Je näher man diesem Nationalhelden auf den Leib rückt, desto verschwommener werden seine Konturen. Da entpuppt sich der selbstlose Held, der sich in einer Entscheidungsschlacht opferte, als komplizierte Mischung aus Historischem und Legendärem. In keiner der vielen zeitgenössischen Quellen zur Schlacht wird eine siegbringende Tat wie die seine erwähnt. Erst mehr als hundert Jahre später tauchten die ersten Schilderungen eines solchen Geschehens auf, der Held blieb freilich ohne Namen. Den erhielt er, wiederum fast hundert Jahre später, in einer berühmten Chronik. In ihrer zweiten Ausgabe wurde er sogar zum Ritter geschlagen. Danach nahm seine Karriere als Symbolfigur Fahrt auf.



Die Legende vom Opfertod wurde zum Bestandteil patriotischer Volkserziehung, ein erstes Standbild des Helden wurde an seinem mutmaßlichen Heimatort errichtet. Selbst aufgeklärte Schriften feierten ihn als Nationalheiligen. Und seine Tat wurde noch veredelt: Den frühen Berichten zufolge opferte er sich für seine Landsleute, nun schaffte er der Freiheit eine Gasse. Als Mahner zur Einigkeit inszenierte man ihn in einem Konflikt zwischen Konservativen und Liberalen, der seine Heimat zu sprengen drohte. Zuletzt tat er Dienst als nationales Symbol der Opferbereitschaft für die Freiheit, als sich das Land von einem Diktator bedroht sah. Doch trotz Forscherfleiß und Findigkeit: Bisher ist es nicht gelungen, der legendären Figur eine historisch belegte Person zweifelsfrei zuzuordnen. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 36:



Sir Michael Philip Jagger, genannt Mick, geb. 1943 in Dartford, steht auch mit 75 Jahren als Frontmann und Sänger der Rolling Stones auf der Bühne. Songs wie Satisfaction oder Sympathy For The Devil, die er mit Keith Richards komponierte, sind Rock-Klassiker. 2003 wurde Jagger von Prinz Charles zum Ritter geschlagen. Er hat acht Kinder, fünf Enkel und einen Urenkel