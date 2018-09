Im biochemischen Labor muss die Temperatur überwacht werden. Dafür wurde eigens eine Thermometer-Matrix angeschafft. Leider sind die Thermometerflüssigkeiten mit bloßem Auge nicht zu sehen.



Deshalb werden diese per Computer ausgewertet, und am Rand wird die Summe der Felder angegeben, die in der entsprechenden Zeile oder Spalte mit Flüssigkeit gefüllt sind. Dabei ist jedes Feld entweder komplett oder gar nicht aufgefüllt. Und die Thermometer beginnen mit der Füllung natürlich am dicken Ende.



Wie sehen die aktuellen Füllstände aus?

Lösung aus Nr. 35:

Nullu, Drullu und Fnüllus sind Bulus, alle anderen Zulus