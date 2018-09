Im aktuellen Heft Karl – Das kulturelle Schachmagazin mit Schwerpunkt Frankfurt ist ein Kapitel dem Bethmannpark im Herzen der Stadt gewidmet. Der dürftige Schachspieler Napoleon soll ebenso durch ihn geschlendert sein wie Goethe: "Dieses Spiel ist geeignet, allem Dichterischen den Garaus zu machen."

Heute ist der Park ein Treffpunkt der Schachspieler, sei es "Großbrett-Wolfgang" am Gartenschach oder an den Schachtischen, wo sich beim "Gewinner bleibt sitzen" und beim "Kontra-Re" oft ein Pulk um die Bretter schart. Da kann es schon einmal heißen: "Kiebitz, halt die Goschen, sonst wirst du verdroschen!" Arbeitslose und Rentner, aber auch Banker, Rechtsanwälte und IT-Leute treffen sich hier – eine bunte gesellschaftliche Mischung, die sich anderswo wohl nicht so begegnen würde. Oft kennt man sich über viele Jahre und weiß doch kaum mehr als den Vornamen des anderen. Erhard, der sein halbes Leben im Bethmannpark verbracht hat, bringt es auf den Punkt: "Für mich war der Park immer eine Insel der Glückseligkeit, eine völlige Antithese zum normalen Arbeitsleben und eine wunderbare Flucht vor der Realität. Das war Freiheit!"

Bis zu seinem Tod 2007 war auch der einstige rumänische Internationale Meister Bela Soos Stammgast und allzeit bereit, seine beiden Gewinnpartien gegen den sowjetischen Weltklassespieler Efim Geller zu zeigen.

Wie zertrümmerte er als Weißer bei der Schacholympiade 1962 in Varna dessen Königsstellung?

Lösung aus Nr. 36:

Welcher "mutige" Zug gewinnt schnell für Weiß?

Es ist das Turmopfer 1.Tc8!. Auf 1...Dxc8 folgt 2.Df7+ Kd8 3.Sxe6 matt, auf 1...Se8 2.Txe8+! Dxe8 3.Dxe6+ Kd8 (3...Kf8 4.Sh7 matt) 4.Sf7+ und auf 1...Sf8 2.Lxf6+ gxf6 3.De8 matt