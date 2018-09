Reisebusse, geschmückt mit syrischen Fahnen und Bildern Assads, auf dem Weg vom Libanon nach Syrien – diese Bilder wurden in den vergangenen Monaten verbreitet. Tatsächlich sind seit Mai mehr als tausend Syrer mit solchen Transporten aus dem Libanon zurückgekehrt. Libanesische und syrische Behörden haben dafür erstmals eng zusammengearbeitet.

Gemessen an den insgesamt 5,6 Millionen syrischen Flüchtlingen, ist diese Zahl verschwindend gering. Doch die Bilder sollen ein politisches Signal senden: Die Rückkehr beginnt und damit die Nachkriegsära.

Mit dieser Botschaft wendet sich Assads Schutzmacht Russland derzeit an den Westen. In Syriens Nachbarstaaten hat Russland sogenannte Rückkehrzentren eröffnet, in Brüssel, Berlin, Paris und Washington um Hilfsgelder für ein Rückkehrprogramm geworben. Je mehr Syrer wieder in ihr Heimatland kommen, so das Kalkül, desto mehr Hilfsgelder fließen nach Syrien – und stabilisieren das Regime. In EU-Kreisen ist die Rede von einer "Rückkehr-Kampagne" Russlands.

Die Europäer weisen den russischen Vorstoß zurück. Sie verweisen auf das UN-Flüchtlingshilfswerk, das die Sicherheitslage in Syrien weiter als extrem unsicher einschätzt. Nach Recherchen von Menschenrechtsorganisationen sind mindestens 95.000 Menschen seit den Protesten im Frühjahr 2011 verschwunden, die meisten von ihnen in den Gefängnissen des Regimes. Lange war ihr Schicksal ungeklärt. Nun, da die Opposition fast geschlagen ist, haben Geheimdienste und Militärgerichte Totenscheine ausgestellt. Als Todesursache werden "Herzinfarkt" oder "Kreislaufkollaps" angegeben. Zeugenaussagen und Fotos dokumentieren, dass die Opfer in Wahrheit zu Tode gefoltert oder hingerichtet worden sind. Diese Gewalt wird kaum enden, wenn der Krieg für Assad gewonnen ist. Anfang des Jahres geriet eine Fahndungsliste des Regimes mit über 1,5 Millionen Namen an die Öffentlichkeit – darunter die vieler Flüchtlinge.

Heiko Maas - Deutschland will Türkei mit syrischen Flüchtlingen helfen Sollte es zu einer Offensive in Idlib kommen, könnten Menschen aus der Region in die Türkei und nach Europa flüchten. Außenminister Heiko Maas hat der Türkei in dem Fall Deutschlands Hilfe zugesichert. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Syrien-Experten weisen zudem darauf hin, dass das syrische Regime die massive Vertreibung und Zerstörung zu einer demografischen Neuordnung nutzt. Zurückeroberte Gebiete werden oft an loyale Bevölkerungsgruppen vergeben. Bereits zu Beginn des Bürgerkriegs 2012 wurden ärmere, sunnitisch dominierte Wohnviertel um Damaskus zu Hochburgen der Proteste. Schon am Anfang des Krieges wurden diese von der Armee zerstört, ihre Bewohner flohen in die Nachbarländer – viele von ihnen stehen nun auf Fahndungslisten. Nach dem gleichen Muster verfährt das Regime in sämtlichen ehemals von Rebellen gehaltenen Gebieten. Im April erließ die Regierung das sogenannte Gesetz Nummer 10 zum Wiederaufbau. Demnach fallen Grundstücke und Häuser, deren Eigentümer nicht innerhalb enger Fristen ihre Ansprüche dokumentieren, an den Staat. Für viele Flüchtlinge ist es unmöglich, die Dokumente aufzutreiben. In ehemaligen Rebellengebieten kann das Regime so Kriegsherren mit Eigentum belohnen und Gegner enteignen.

Dennoch wächst in den Nachbarländern der Druck auf die Flüchtlinge. Im Libanon hat das Militär wiederholt informelle Siedlungen zerstört, Hunderttausenden Syrern werden Aufenthaltspapiere verwehrt. Auch in Jordanien und der Türkei können Flüchtlinge kaum legal arbeiten. Bleiben oder zurückkehren? Noch harren viele Syrer lieber in der Armut des Exils aus, als in die Gewaltherrschaft zurückzukehren.