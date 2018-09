Ein hoch angesehener, mit dem berühmten Breakthrough-Preis ausgezeichneter Physiker der Harvard University hat nun die These aufgestellt, dass unser Universum, die All-Ecke, in der wir leben, gar nicht existiert. Physikalisch sei das nicht möglich. Ich kenne so was. Jedes Mal, wenn ich meine Gehaltsabrechnung anschaue, den Zettel, von dem ich lebe, überfällt mich das Gefühl, dass Gehalt gar nicht existiert. Mathematisch ist das gar nicht möglich. Bei so wenig Zahlen für so viele Zeilen.

Bevor Sie nun sagen: Was will denn der? Das sind doch gerade mal 24 Zeilchen in sieben Tagen, darf ich Sie an die Stringtheorie erinnern. Mit ihr ließ der Harvard-Professor zu Textbeginn unser Universum verschwinden. Strings, unvorstellbar winzige Fäden, sind nicht im dreidimensionalen Raum beheimatet, sondern in einem Kosmos mit neun oder zehn Dimensionen. Genauso ist es auch mit diesem Text. Seine unvorstellbar schlauen Sätze reihen sich in einem zwölfdimensionalen Raum aneinander, von dem Sie nur einen kleinen Teil einsehen können. Muss man das bedauern? Eher nicht. Denn denken Sie daran: Den Quatsch, den Sie gerade lesen, den gibt es gar nicht.