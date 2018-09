In dem heißen August dieses Jahres wurde bei Schnakenburg an der Elbe eine Wespengruppe in der Nähe ihres Nestes von wild um sich schlagenden Rentnern angegriffen. "Sie waren außer Rand und Band", gab eine überlebende Wespe zu Protokoll, "sie haben geschrien und gefuchtelt und getreten, die meisten von uns wurden regelrecht in den Uferboden gestampft. Nur gut, dass die Wasserpolizei so schnell gekommen ist und die Schläger auf Booten vom Tatort entfernt hat."

In der offiziellen, von Menschen kontrollierten Presse wurde der Vorgang natürlich umgekehrt dargestellt. Dort waren es die Wespen, die eine ahnungslose Gruppe von Seniorenwanderern überfallen und gestochen hätten; man habe die Bedauernswerten über die Elbe evakuieren müssen. – So oder ähnlich ließen sich viele Rencontres zwischen Mensch und Tier aus doppelter Perspektive schildern; wenn denn die tierische Perspektive eine Stimme hätte. Auch die gerne dramatisierten Angriffe von Hunden oder Überfälle von Wildschweinen auf Spaziergänger haben ihre zwei Seiten. Schön wäre es zum Beispiel, einmal die Sichtweise der Bache kennenzulernen, die beim Ausflug mit ihren Frischlingen von grölenden Vatertagswanderern überrascht wird.

Auch von Hunden könnte man einiges hören über wildfremde Leute, die sich unversehens von vorne drohend über sie beugen und die Hand – unheimlich wie der Schatten eines Greifvogels – auf den Kopf senken, vorgeblich zur Liebkosung. "Er (oder sie) wollte doch nur streicheln", heißt es dann. Woher sollte der Hund das wissen? Man spottet schließlich auch über die Herrchen und Frauchen, die das stürmische Kontaktverhalten ihres Lieblings mit den Worten "Er will doch nur spielen" kommentieren.

So gibt es viele Missverständnisse, die sich durch ein Mindestmaß an Einfühlung und Elementarkenntnisse über die abweichenden Wahrnehmungsmuster von Mensch und Tier vermeiden oder wenigstens begrenzen ließen, um es einmal humorlos zu formulieren. Aber da der Mensch, zumal in seiner Erscheinungsform als "Bürger", sich zum Maßstab von Recht und Unrecht erklärt, werden die meisten unfriedlichen Begegnungen zum moralischen Nachteil des Tieres ausgewertet. Doch was zum Beispiel ist an Jagdunfällen "bedauerlich" (wie der beliebte Terminus lautet)? Ist es nicht im Gegenteil mehr als gerecht, wenn auch der Jäger einem anständigen Risiko ausgesetzt ist? Mehr noch: Lässt sich die Jagd überhaupt anders rechtfertigen als dadurch, dass der Jäger ebenfalls eine tödliche Gefahr läuft?

Zumindest im Prinzip. Denn faktisch ist er durch die Fernwirkung seiner Feuerwaffen fast immer geschützt. Selten, ganz selten ergibt sich so etwas wie jene ausgleichende Gerechtigkeit, von der Linné, der berühmte Vater unserer botanischen und zoologischen Ordnungssysteme, so besessen war, dass er die Exempla in einem Tagebuch sammelte; meistens betrafen sie allerdings nur Schmutzigkeiten unter Menschen. Einer der wenigen Fälle tierischer Revanche ist aber dieser Tage bekannt geworden: Da sind Elefantenwilderer in Afrika (jene, die nur für den asiatischen Elfenbeinmarkt töten) von einem Löwenrudel hingerichtet worden; von den mutmaßlichen vier Schurken blieben nur die Schuhe und Rucksackteile zurück.

Finden wir das befriedigend? Ja, das finden wir sehr befriedigend. Angesichts der Verbrechen, die der moderne Mensch notorisch und mechanisch, tagaus und tagein, an seinen Mitgeschöpfen begeht, ist jedes menschliche Opfer zu begrüßen. Sollten wir uns dereinst besinnen und uns wieder sanfter und demütiger in die Schöpfung einsortieren, ließe sich die Sache noch einmal neu diskutieren.