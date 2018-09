Es gibt zwei Austriazismen, um die man an einem Sommerabend in Wien so schwer herumkommt wie ein Schnitzel um seine Panade. An diesem Freitag passiert es trotzdem. Im ersten Fall, dem Spritzer, liegt die Schuld allein bei mir. Hinter dem obszön klingenden Namen steckt eine Mischung aus Sprudelwasser und Tafelwein. So ziemlich jeder Abend in jeder Art von Wiener Gesellschaft beginnt damit. Doch diese Etikette will ich heute ignorieren. Im zweiten Fall trifft mich keine Schuld. Der andere Fixstern sommerlicher Trinklaune in Wien ist der Schanigarten: Das sind die saisonal aufgebauten Tischgrüppchen im Freien, für die jedes Lokal beim städtischen Magistrat komplexe Anträge zu stellen hat. Dem Café Monic, das mir zum Start in den Feierabend empfohlen wurde, ist dabei vielleicht ein Fehler unterlaufen. Jedenfalls hat es seinen Schani an diesem Abend nicht in Betrieb. Also betreten mein Freund und ich das Innere des verrauchten Ecklokals.

Das Monic liegt in Wien-Mariahilf, wo die Dichte der Kreativbüros und Szenemenschen inzwischen so groß ist wie die der dazu passenden Lokale. Das Monic hingegen wirkt wie ein seit 40 Jahren unverändertes Exemplar eines wahren Tschocherls, zu Deutsch: wie eine Spelunke. Solche Trinkbuden fürs ehrliche Bier, frei von Kreidetafeln oder Milchschaumgetränken, kennt man in den inneren Bezirken Wiens nur noch aus alten Fernsehfilmen. Hier im Monic aber gibt es noch die lila Fadenvorhänge vor den Fenstern, die glitzernden Plastikblumen und den Pistazien-Automaten an der Theke.

Ich drücke mich um den Eierlikörshot im Waffelbecher, der hier angeboten wird, und bestelle einen "Monika & Friedl". Der Drink, so erfahre ich, ist eine Hommage an die früheren Betreiber des Monic, die im vergangenen Jahr ihr Königreich an eine neue Generation übergeben haben. Die Mischung aus Whisky, Ginger Ale und Angostura schmeckt gut, noch spannender aber ist das Barbiotop selbst.

Klar, dass so viel schlechter Geschmack in so einer Gegend längst wieder cool ist. Wir wundern uns also nicht über das hippe Trio mit Plattenkoffern, das zum Auflegen hereinkommt. Viel besser zum Tschocherl passt jener Herr undefinierbaren Alters, der uns mit aufgerissenen Augen fixiert – nicht als aggressive Kampfansage, sondern als freundliche Einladung, zum Sparringspartner in seinem Bierring zu werden. Es folgt eine Lektion in Wienerisch für äußerst Fortgeschrittene. Es geht – soweit ich folgen kann – um den einst regen Schwarzhandel mit Stempelmarken bei den Fußballspielen des SK Rapid oder so ähnlich. Zum Glück springt später Lenka, die sympathische Barfrau mit den Tätowierungen an Unterarm und Rücken, als Übersetzungshilfe ein.

Von Lenka wollen wir dann auch wissen: Wo nehmen wir den nächsten Drink? "Nicht weit von hier ist ein neues Lokal, in das ich selbst mal gehen wollte", sagt sie. Fünfzehn Minuten später sitzen wir dort und legen die Köpfe in den Nacken. Hoch über uns schwebt eine gewaltige Spirituosenskulptur, bunt leuchtende Flaschen formen eine lampenhafte Installation. Daher der Name des Lokals: Luster. Oder zu Deutsch: Kronleuchter.