Deutschland im September 2018 ist ein seltsames Land. Ökonomisch gesehen, könnte man die vergangenen acht Jahre im Kalender in Gold umranden. Die Wirtschaft wuchs stets. Die Arbeitslosigkeit sank und sank. Beinahe Vollbeschäftigung, raunen Ökonomen leise, als fürchteten sie, vor Begeisterung in Ohnmacht zu fallen, wenn sie es laut aussprächen. Gleichzeitig ist die Stimmung im Land aufgebracht. Es sind soziale Bewegungen, Politiker und Parteien im Aufwind, die etwas anderes wollen als das aktuelle System – wie überall auf der Welt. Diese Bewegungen haben unterschiedliche Ziele. Was ihnen gemein ist, ist die Richtung: antiliberal.

Wo ist nur der Liberalismus geblieben? Wo ist die kraftvolle Bewegung? Der Ton in der Welt im September 2018 ist autoritär. Ein wichtiger Auslöser dafür liegt zehn Jahre zurück. Am 15. September 2008 ging die amerikanische Bank Lehman Brothers pleite. Die Finanzkrise, die darauf folgte, war atemberaubend in ihrer Zerstörungskraft, sie war anarchisch und erschreckend. Und sie war unvorhergesehen. Der damalige amerikanische Notenbankchef Ben Bernanke nannte sie "die schlimmste Finanzkrise der Weltgeschichte, inklusive der Weltwirtschaftskrise".

Ökonomisch gesehen, ist die Sache bislang halbwegs gut gegangen. Denn der Staat ist als Retter eingesprungen und hat eine Eskalation wie während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre verhindert. Psychologisch gesehen, ging es nicht so gut. Die Finanzkrise war die Ur-Erschütterung, die den Aufstieg der neurechten Bewegungen weltweit erst möglich gemacht hat. In den Jahren 2008/2009 ging das Vertrauen in die Eliten und in die bei ihnen vorherrschende Ideologie, den (Wirtschafts-)Liberalismus, verloren. Das Ideal einer Wirtschaft, die, befreit von Fesseln, schneller agieren kann und damit Kräfte freisetzt, die das Land reicher machen – dieses Ideal ist seit 2008 für viele Menschen ungültig geworden. Das gilt für die Neurechten wie für die Linke.

Durchaus auch zu Recht. In der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass der Wirtschaftsliberalismus in einer Sache katastrophal falsch gelegen hat: Den Finanzsektor kann man nicht ähnlich stark liberalisieren wie andere Branchen, weil man ihn nicht genauso gefahrlos pleitegehen lassen kann. Eine insolvente Bank kann die Wirtschaft eines ganzen Landes zum Zusammenbruch bringen, ein insolventer Maschinenbauer nicht.

Nach der Finanzkrise bemühte man sich deshalb zuerst, die Freiheit der Banken und der Finanzwelt und ihre Spekulationslust zu begrenzen. Das war richtig so. Doch die antiliberale Idee hat sich von dort aus verselbstständigt. Längst geht es nicht mehr nur um Banken. Längst geht es viel zu weit.

Da ist zum Beispiel Donald Trump, der eine Erkenntnis ignoriert, die fast alle Ökonomen dieser Welt teilen: dass freier Handel in der Regel gut ist für den Wohlstand aller beteiligten Länder (auch der armen). Der US-Präsident setzt auf die uralten Mittel des Protektionismus. Er verhängt Strafzölle, kündigt Handelsabkommen. Dabei kann er aus der Geschichte lernen, wie gefährlich das ist. 1930 verschärfte Amerika mit einem solchen Gesetz die Weltwirtschaftskrise dramatisch.

Hinzu kommt eine weitere Gefahr: In der Krise hat der Staat in nie da gewesenem Ausmaß die Macht im Finanzsystem übernommen. Gemeint sind die Notenbanken und ihre Billionen-Kaufprogramme von Anleihen. Auf dem Höhepunkt der Krise hat das geholfen, den Zusammenbruch zu verhindern. Aber es war ein Experiment, von dem niemand weiß, wie stark es die Finanzwelt verändert, wie sehr es Preise verzerrt und Märkte zerstört hat.

Es ist eine kluge Erkenntnis des Liberalismus, dass eine staatliche Steuerung ganzer Märkte regelmäßig schiefgeht und die nächste Krise auslöst. Das gefällt den Feinden der Freiheit spätestens dann nicht mehr, wenn es auch an ihr eigenes Portemonnaie geht.