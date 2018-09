Alfred Dorfer © Peter Rigaud

In welcher Zeit leben wir? Diese Frage hat nicht nur eine philosophische, sondern auch eine ganz pragmatische Dimension. In einer EU-weiten Abstimmung sollte nun die brennende Frage geklärt werden, ob künftig Sommer-, Winter- oder die bisher übliche Mischzeit eingehalten werden soll. Dann passierte etwas Seltsames. Die Medien sprachen von einer deutlichen Mehrheit innerhalb der Union für die Abschaffung der Zeitumstellung. Gleichzeitig war zu erfahren, dass nur etwa ein Prozent überhaupt abgestimmt hätte. Noch heiterer: Zwei Drittel dieses einen Prozents stammten aus Deutschland. Angesichts dessen von einer "Mehrheit" zu sprechen ist einigermaßen kurios, von einer "europäischen Mehrheit" noch dazu, fast tollkühn. Zusätzlich wurde klargestellt, dass jegliche Entscheidung diesbezüglich den Ländern vorbehalten bleibe. Es könnte also künftig sein, dass eine Reise nach München mit einer Zeitumstellung verbunden wäre, wenn sich die deutschen Abstimmungsstreber für die Sommerzeit aussprächen, Österreich aber bei der Winterzeit bliebe. Andererseits könnte Österreich mit England eine Zeitunion bilden. Bei einer Zugreise zu den Briten müssten wir allerdings einmal oder mehrmals die Uhr umstellen. Je nachdem, wie sich die Franzosen entscheiden. Bei der Schweiz hätte dann vermutlich jeder Kanton seine eigene Zeit. Verwunderlich, warum das nicht schon längst Realität ist. Die Zeitumstellung ist gefährlich, meint ein ÖVP-Abgeordneter. Wird wohl stimmen. Seltsam nur, dass dieser Umstand in vier Jahrzehnten niemandem auffiel. Es scheint also ein allgemeines Interesse zu geben, die Zeitumstellung abzuschaffen. Dann wird eben ein Prozent zu einer Mehrheit. So einfach ändern sich die Zeiten.