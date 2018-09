Das Nationalmuseum in Rio de Janeiro eine Brandruine. Das kulturelle und naturkundliche Gedächtnis eines der artenreichsten Staaten der Erde in einer Nacht ausgelöscht. Das Entsetzen groß. Nun ist in Kommentaren von verantwortungslosen Politikern zu lesen. Von jahrzehntelanger Vernachlässigung. Von fehlenden Budgets. Von Ignoranz. Nicht nur dem Staat Brasilien ist ein Teil des naturgeschichtlichen Wissens abhandengekommen. Das Wort Erinnerungsvermögen hat seit dieser Nacht weltweit eine neue Bedeutung.

Wer wissen will, was Hitze mit den einzigartigen Beständen eines Naturkundemuseums macht, muss nicht nach Rio fliegen. Es reicht auch, unter das Dach des Schlosses Rosenstein in Stuttgart zu steigen. Dort aufbewahrte Dermoplastiken, ausgestopfte Tiere also, fanden die Kuratoren eines Sommertages mit aufgeplatzter Haut vor. Das kann einem Teil der Stuttgarter Naturkundesammlung nun nicht mehr passieren. Er lagert verhältnismäßig kühl und überdurchschnittlich sicher – provisorisch untergebracht im Keller eines Stuttgarter Polizeireviers.

"Wir brennen die Natur nieder", schreibt Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums, aktuell in einem Kommentar für die Financial Times. "Nun sehen wir unser naturkundliches Wissen brennen." Johannes Vogel beklagt, dass naturkundliche Sammlungen weltweit unterfinanziert und in Gefahr sind.

Tatsächlich wäre es ein Fehler, nur auf Brasiliens versagende politische Elite zu zeigen, auf fehlende Sprinkleranlagen und marode Hydranten. Selbst Deutschlands naturkundliche Museen sind in keinem guten Zustand. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Kriegsruine des Berliner Hauses notdürftig repariert wurde und nun endlich saniert wird. Es wird weiterer Mittel bedürfen, nicht nur die Gebäudehülle instand zu setzen, sondern auch die Sammlung adäquat unterzubringen und moderne Forschungsinfrastrukturen zu schaffen.

In Hamburg ist eine der wertvollsten Sammlungen der Republik – auch sie hat ihr schützendes Dach im Zweiten Weltkrieg verloren – unter schwierigsten Bedingungen im Keller eines sanierungsbedürftigen Siebzigerjahre-Baus untergestellt. Unter den zehn Millionen Objekten finden sich 10.000, die als Kronzeugen für die erstmalige Entdeckung einer neuen Art standen.

Die Ruine von Rio ist ein finsteres Mahnmal. Wir müssen etwas tun. Auch in Deutschland. Wenn wir die Natur schützen wollen, müssen wir unser Wissen um die Natur bewahren.