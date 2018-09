In diesen Tagen startet die National Football League (NFL) in die neue Saison; wer hätte gedacht, dass ein Spieler im Fokus steht, den kein Team mehr verpflichten will: der 30 Jahre alte Quarterback Colin Kaepernick. Vor rund zwei Jahren hatte er sich erstmals während der Nationalhymne niedergekniet, um Polizeigewalt und Rassismus anzuprangern, und sich so den Hass konservativer, größtenteils weißer Fans zugezogen. Präsident Donald Trump beschimpfte ihn und andere aktivistische Spieler als "Hurensöhne".

Plötzlich stand Kaepernick im Zentrum der politischen Debatte. Seitdem wirft sein Fall die Frage auf: Wie viel politische Haltung verträgt eine nationale Liga? Und was bringt oder kostet sie?

Kaepernick verlor das Liebste, seine Karriere als Football-Profi. Bei seinen Versuchen, einen neuen Vertrag zu bekommen, ließen ihn die Vereine abtropfen. Die Zurückweisung verlieh seinem Protest aber Glaubwürdigkeit. Er wurde zu etwas, das die wenigsten Sportler von sich behaupten können und das mehr wert sein kann als eine Sportlerkarriere: Er wurde zum Symbol.

Die Schattenseite des Heldentums ist, dass alle etwas von seiner Aura abhaben wollen. In den meisten Fällen geschieht dies zur Freude des Betroffenen, eine Ikone lebt selten zurückgezogen, denn es ist die Aufmerksamkeit, die ihrem Leben Bedeutung und Sinn verleiht. Das wissen natürlich auch Konzerne, die sich stets auf der Suche nach neuen Geschichten befinden, um ihre kühlen Produkte zu vermarkten.

Und so erscheint Kaepernick seit dem Start der NFL-Saison in einem Werbeclip des Sportartikelherstellers Nike. Das zweiminütige Video, das unter anderem in der Werbepause der NFL-Spiele ausgestrahlt wird, wurde zum 30. Jubiläum des Konzern-Slogans "Just Do It" konzipiert. Passend dazu sagt der Quarterback im Clip: "Glaube an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern." Im Hintergrund ragt ein US-Sternenbanner. Neben Kaepernick treten die muslimische Boxerin Zeina Nassar auf, die schwarze Tennisspielerin Serena Williams und der Fußballer Alphonso Davies, der in einem Flüchtlingslager aufwuchs.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Konzern, der im vergangenen Jahr rund 34 Milliarden Dollar umsetzte, mit Kontroversen spielt. Nach den privaten Eskapaden des Golfspielers Tiger Woods warb er weiter mit dem Ausnahmetalent. Wenn Unternehmen politische Themen aufgreifen, wirft man ihnen gern vor, es gehe ihnen nicht um die Sache, sondern um den Gewinn. Ob die Rechnung in diesem Fall aufgeht, ist noch nicht absehbar: Zwar hatte das Video allein in den ersten 24 Stunden schon mehr als 3,1 Millionen Views auf Twitter, was nach Berechnung von Experten einer Gratiswerbung im Wert von rund 43 Millionen Dollar entspricht. Aber es löste auch Wut aus, Kritiker posteten Fotos von zerschnittenen und brennenden Nike-Produkten in den sozialen Netzwerken.

Vielleicht liegt aber hier der eigentliche Gewinn dieser Aktion: Der Druck der Konsumenten scheint die Unternehmen Stück für Stück zu mehr Haltung zu zwingen. Nachdem der Umgang mit Mitarbeitern und die Ausbeutung in Billiglohnländern überdacht werden mussten, wurde Nachhaltigkeit beim Thema Umwelt und Ressourcenverbrauch verlangt. Nun beherrscht die Debatte um Migration unsere Gesellschaften, und die Konzerne sind gezwungen, über ihre Marketinginteressen hinaus ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo sie stehen.

Zwar fällt es Nike leichter, sich auf die Seite Kaepernicks zu stellen, weil zwei Drittel seiner US-Kunden jünger als 35 und ethnisch diverser als die amerikanischen Durchschnittsverbraucher sind. Trotzdem sollte auch das die Bedeutung der Aktion nicht schmälern. Der Sport braucht Vorreiter. Denn die meisten Unternehmen entscheiden sich auch heute noch zu einer Nichtpositionierung – und scheinen dabei zu vergessen, dass auch dies eine Position ist. Das musste zuletzt der Deutsche Fußball-Bund schmerzlich im Umgang mit den Anfeindungen gegen Mesut Özil erfahren. Teammanager Oliver Bierhoff sagte im Zuge der Aufarbeitung der Affäre, für manche Probleme gebe es wohl keine einfachen Lösungen. Nike wird das Problem des Rassismus nicht lösen können. Der Konzern hat sich trotzdem entschieden, voranzugehen.