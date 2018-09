Ein glänzender Abend, das sieht man sofort. Die Bühnenwände, der Plafond, der Boden, alles ist auf Hochglanz poliert, ebenso das orange lackierte Cembalo in der Mitte, das – ja, wo gibt’s denn so was! – von ganz allein spielt. Drumherum hat Herbert Fritsch elf Körper drapiert, die eigentlich nur unbewegt herumliegen, und das ist auch die schönste Pointe in seiner Hamburger Così fan tutte-Inszenierung – dass er die Handlung, die von nichts anderem als der gegenseitigen körperlichen Anziehungskraft handelt und der Frage, wie man damit umgeht, tatsächlich in einer Landschaft aus Körpern aufführen lässt. Körper, die, das kommt noch dazu, mehr oder weniger nackt sind und wunderschön. Nur sind es keine menschlichen, sondern mathematische Gebilde: ein Raum voller Polyeder – scharfkantig, klar konturiert und knallbonbonbunt, komplett künstlich, virtuos arrangiert, im Wesentlichen nur aus glänzender Oberfläche bestehend. Wenn man so will: die perfekte Parabel auf Mozarts Komposition. Bevor das Geschehen beginnt, hat Fritsch die Oper, übersetzt als Raum, schon fix und fertig auf die Bühne gestellt.

Im weiteren Verlauf des Abends gibt es dann keine größeren Überraschungen mehr. Die braucht es auch gar nicht, der Rahmen ist ja gesetzt. Und der ermöglicht etwas, das sowohl für Fritsch als Regisseur als auch für den Umgang mit Mozarts Così einigermaßen ungewöhnlich ist: Er, der auf der Bühne schon aus Prinzip nichts ernst meint, nimmt den Stoff, den man beim besten Willen nicht ernst nehmen kann, einfach ernst. Und zwar indem er ihn sozusagen maßstabsgetreu abbildet, in seiner vollen Absurdität und Plattheit, mit allen dramaturgischen Schwächen und logischen Fehlern, die eben passieren, wenn man wie Mozart in genialischer Geschwindigkeit Opern komponiert.

Così fan tutte dreht sich um die Frage, ob Liebe auch Treue braucht und inwieweit Männer und Frauen zu beidem in der Lage sind. Ein Abend über die Verführbarkeit. Der aber, wenn man ihn wirklich beim Wort nimmt, so wie er im Libretto steht, schnell zu einem chauvinistischen, nahezu unspielbaren Albtraum wird. Eine irgendwie lustig gemeinte, aber auch ziemlich unoriginelle Provokation, basierend auf der These: Frauen werden ihren Männern schneller untreu als Männer ihren Frauen, die Handlung ein einziges "Na, da wollen wir doch mal sehen". Knallige Pointen, viele Widersprüche, ein virtuoses Spiel mit der Konvention, kurz: ein bräsiger Schenkelklopfer, den die schwerelose und vor Kraft und Übermut schier platzende Mozart-Musik dermaßen maskiert, dass man unter der Oberfläche doch noch Tiefsinn vermuten möchte.

Herbert Fritsch sorgt nun dafür, dass man auf diesen Irrtum nicht hereinfällt. Zwei Männer, die in vollem Ernst und natürlich ohne deren Kenntnis die Frauen tauschen, um deren angebliche körperliche wie geistige Unfähigkeit zur Treue unter Beweis zu stellen, die dabei selbst scheitern und am Schluss gleichwohl ein "Ende gut, alles gut" behaupten – das zeigen Fritschs Figuren exakt so und drücken gleichzeitig mit jeder Bewegung unmissverständlich aus: Voilà, was für ein Quatsch mit Soße.

Gebaut ist der Abend um die Figur des Alfonso, verkleidet als zynischer, wenn nicht gar sadistischer General, er ist der Oberbefehlshaber des Abends, die Figuren um ihn herum bewegen sich wie von ihm geführte Puppen ohne Fäden. Kein einziger Gang, keine Geste wirkt normal, alles ist affektiert, überzeichnet und reine Behauptung. Alles gaga, das aber in Perfektion.

Das Orchester unter Sébastien Rouland müht sich redlich, dabei Schritt zu halten. Und vielleicht liegt es auch an den so klar konturierten Körpern mit der blitzblanken Oberfläche, auf die man den ganzen Abend über blickt, dass man das, was aus dem halb abgesenkten Graben hört, weit weniger farbenstark und konturiert wahrnimmt. Den Sängern kommt das zugute, als Begleiter lässt Rouland die Stimmen erstrahlen, auch im Parlando, das in solch zungenbrecherhafter Geschwindigkeit durch die Luft gepeitscht wird, als habe es fast nur lautmalerische Zwecke. Die Energie dieser Produktion geht ganz von der Bühne aus.

Die Besetzung ist, ohne Ausnahme, exzellent, weil oder obwohl sie spielend ohne ganz große Namen auskommt: Kartal Karagedik als Guglielmo, Dovlet Nurgeldiyev als Fernando, Sylvia Schwartz als Despina, Pietro Spagnoli als Alfonso, Maria Bengtsson als Fiordiligi sowie Ida Aldrian, drei Tage vor der Premiere eingesprungen als Dorabella – ein Glücksfall für die Produktion. Zum Ensemble der Staatsoper gehören nur die beiden Herren in den Hauptpartien, alle anderen sind Gäste. Das führt dazu, dass der Abend einer der stimmlich besten ist, der in der Hamburger Oper seit Langem zu hören war – aber auch dazu, dass die Produktion nur noch wenige Male im September über die Bühne geht und dann wohl eingemottet wird. Nicht ungewöhnlich im Opernzirkus, keine Frage. Aber für ein Haus, das eigentlich sehr erfolgreich nach dem Repertoire-Prinzip läuft, schon auch verrückt.

Dass sich Herbert Fritsch mit der Gagaisierung des Stoffs elegant um eine eigene Aussage drückt, fällt einem so recht erst auf dem Nachhauseweg ein und auf, wenn man darüber nachdenkt, was man da gerade gesehen hat. Hat man von einer 300 Jahre alten Oper wirklich nicht mehr zu erwarten als einen angenehm und störungsfrei zu verbringenden Abend? Einen Abend, der keine Relevanz beansprucht außer seiner eigenen makellosen Gegenwart? Unterhaltung fast ohne Tiefsinn, an der glänzend bunt lackierten Oberfläche ist also tatsächlich Schluss.