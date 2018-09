Am Sonntagvormittag ging Daniel Küblböck im Nordmeer in der Nähe der Unfallstelle der Titanic über Bord eines Aida-Kreuzfahrtschiffes, auf dem er als Privatpassagier reiste. Die Suche nach dem 33-Jährigen wurde zwei Tage später erfolglos abgebrochen. Es könnte ein Unfall gewesen sein, aber mehr spricht dafür, dass Küblböck bewusst gesprungen ist. Er, der eine der erstaunlichsten Verkörperungen von Reality-TV gewesen war, hätte sich dann für das letzte Kapitel seines kurzen Lebens das absolute Klischee-Setting für Soaps ausgesucht: das Traumschiff als Kulisse des eigenen Verschwindens.

Als die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar 2003 zu Ende ging und Daniel Küblböck "nur" den dritten Platz belegt hatte, begann die Karriere des damals 17-Jährigen erst so richtig. Es war offensichtlich: Er war so sehr dieses Format, dass er es gar nicht brauchte. Während die anderen Kandidaten bestimmte Posen, emotionale Ergriffenheiten und euphorische Zustände spielten, weil es von ihnen verlangt wurde, schien Küblböck all das, wonach Kameras gieren, immer schon gewesen zu sein. Natural born.

So wenig Verstellung war nie. Zwischen Natürlichkeit und Inszenierung konnte man bei ihm nicht unterscheiden. Sein Wesen war die Übertreibung. Berühmt wurde sein Heulkrampf, als seine Mit-Kandidatin Gracia aus dem Rennen schied. Hier erfüllte Küblböck das Genre so 150-prozentig, dass dieses darüber kapitulierte. Es lohnt sich, sich die Szene noch einmal vor Augen zu führen: Nach der Nachricht vom Aus für Gracia zuckte Küblböck konvulsivisch, brach in Tränen aus, greinte und ging zu Boden. Alles innerhalb weniger Sekunden. Der Moderator Carsten Spengemann eilte auf den Zusammengebrochenen zu, offensichtlich entschlossen, die Szene auszukosten, denn endlich flossen die Tränen, die das Schmieröl des Reality-TVs sind. Doch dann gebärdete sich Küblböck so untröstlich und unzugänglich, dass Spengemann der Verdacht kam, entweder sei alles nur Show und er werde verarscht, oder der Zusammenbruch sei echt, wäre dann aber in seiner Krassheit jenseits der Geschmacksgrenze, die man dem Zuschauer zumuten könne. So rasch er bei Küblböck war, so rasch war er wieder weg. Die Co-Moderatorin Michelle Hunziker sagte dann die bleibend unergründlichen Sätze: "Ich mach das nicht mehr mit. Das ist jetzt wirklich unangenehm" – wobei unklar blieb, ob sie damit Küblböcks Performance oder den Programm-Zynismus ihres Senders meinte. Spengemann kündigte "die schönsten Momente von Gracia hier bei DSDS" an, und die Kameras blendeten aus.

Es war ein großer Moment von Trash-TV, weil der Kontrollverlust total war. Seine Energiequelle aber war Daniel Küblböck, der androgyne Niederbayer, der keinen Spindoktor brauchte, um eine Marke zu werden (und der später seine Solar-Firma "Positive Energie" nennen sollte). Ein Parzival, ein reiner Tor, der zur grenzenlosen Selbstbegeisterung ebenso fähig war wie zur Instant-Katharsis. Wenn er, der eher nicht so gut sang, die Stufen des Studios hochsprang und die Arme in die Luft streckte oder sich arhythmisch auf dem Bühnenboden abrollte, zeigte er, dass Performance und Kompetenz entkoppelbar waren, solange man nur an sich und die eigene Unschuld glaubte. Keiner konnte sich wie er an sein Publikum wenden, das für alles, was er tat, sein natürliches Gegenüber war. Einmal sagte er: "Die Leute, die Puh schreien, ich würde sie gerne einladen: Kommen Sie nach vorne, tanzen Sie, und machen Sie es besser!" Dass er tatsächlich "Puh" statt "Buh" sagte, hatte einen Moment von Camp, der ihn unwiderstehlich machte. Die Öffentlichkeit einigte sich auf den Begriff "schräg", aber das war erkennbar ein Deckbegriff, denn sie ahnte, dass sie mit allen anderen Begriffen in Teufels Küche käme. Hinter der Genervtheit, die Küblböcks charismatische Penetranz hervorrief, versteckte sich auch schlecht verbrämte Homophobie. Das alles musste der Begriff "schräg" abdecken.

Die einen vergötterten ihn, die anderen verhöhnten ihn. Er sei eben jemand, der spalte, hatte Küblböck immer über sich gesagt. Vermutlich galt das sogar für ihn selbst. Einer seiner Songs aus dem Jahr 2004 trug den Titel: Ich hasse mich.

In zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen, wählte Küblböck die große Fernsehfamilie als seinen Ort der Aufgehobenheit. 2011 ließ er sich von einer Berliner Immobilienmanagerin auf Mallorca adoptieren und trug seither den Namen Daniel Kaiser-Küblböck. Was immer ihm zustieß – etwa als er ohne Führerschein in einen Gurken-Laster fuhr –, wurde Teil einer öffentlichen Erzählung und erhielt dadurch Sinn. Wie kein anderes zeigte sein Leben, dass die künstlichen Welten der Mediengesellschaft mit echten Körpern befeuert werden. Er war ein Kind des Reality-TV-Zeitalters. In der Epoche von Fake-News wirkt diese Welt selbst schon wie eine selig-ferne Vergangenheit.