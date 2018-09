Als wir vor zwei Wochen an dieser Stelle einen offenen Brief an Hans-Georg Maaßen schrieben, war er noch nicht so berühmt wie heute; künftige Historiker sollen nicht denken, dass wir dem Zeitgeist hinterherjagen beziehungsweise -hetzen, wie man neuerdings wohl sagen muss. Damals wussten wir zwar, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein Herz für politische Minderheiten hat – es seien hier nur CSU und AfD genannt –, aber wir kannten die göttliche Formulierung noch nicht, mit der er sich wenig später für einen Eintrag im "Büchmann" empfehlen sollte. Sein bereits geflügeltes Wort von den "Belegen", die für die Authentizität eines Sachverhalts "nicht vorliegen", gehört fraglos in den Zitatenschatz des deutschen Volkes. Bisher hatte man geglaubt, dass Belege vorhanden sein müssten, um die Glaubwürdigkeit von irgendetwas zu erschüttern. Durch Maaßen wissen wir jetzt, dass genauso verdächtig das Nichtvorhandensein solcher Belege ist. Der Abgrund, der sich damit auftut, ist beachtlich. Man denke, wofür überall und ständig die Belege fehlen beziehungsweise dem Verfassungsschutz nicht vorliegen – für das Eintreffen des Busses, die Treue des Ehepartners, das zuverlässige Walten der Schwerkraft. Und damit haben wir noch nichts über die Authentizität politischer Spitzenbeamten gemutmaßt, die womöglich ebenfalls nicht hinreichend belegt ist mit Aktennotizen im besagten Bundesamt. Aber hören wir dessen Präsidenten noch einmal im Wortlaut zu den Ausschreitungen in Chemnitz: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Er sagt wohlgemerkt nicht, dass nach Belegen gesucht wurde. Vielleicht meint er nur, dass sie ihm nicht von selbst auf den Schreibtisch geflattert sind? Haben Belege eine Art Bringschuld, eine Sich-selbst-beibringe-Schuld? Er scheint jedenfalls nicht der Ansicht zu sein, dass Verfassungsschützer regelrechte "Hetzjagden" auf Belege veranstalten müssen, er lehnt den Begriff ja auch für die beschleunigte Gangart ab, die Chemnitzer Demonstranten bei Sichtung von Ausländern zeigten. Im Übrigen ist der Begriff der Hetzjagd unwaidmännisch. Richtig müsste von Treib- oder Drückjagden die Rede sein, aber ausreichend belegt scheint uns nur zu sein, dass es sich um eine Gesellschaftsjagd handelte, insofern sie in der Gesellschaft (wenngleich nicht in der höheren) stattfand und gewiss auch Alkohol dabei war, sogenanntes Zielwasser. Vielleicht liegen dem Verfassungsschutz ja noch Flaschen vor. FINIS