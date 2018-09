Eigentlich ist es sinnlos, über die Shortlist für den vom Börsenverein des deutschen Buchhandels verliehenen Deutschen Buchpreis zu streiten. Denn der Charme einer solchen Liste besteht ja gerade in der erhabenen Gottgegebenheit, mit der sie behauptet: Nimm und lies, dieses sind die sechs besten Bücher des Jahres. Deswegen sollte man mit den jährlich wechselnden Jurys, die diesen Preis vergeben, nicht diskutieren, sondern ihre Liste so stoisch hinnehmen wie die letzte Sommerdürre und sie allenfalls kurz daraufhin durchchecken, ob literaturpolitisch alles korrekt ist. Sprich, ob sie genauso viele Autorinnen wie Autoren, auch mehrere mit Migrationshintergrund und nicht nur Bücher aus Konzernverlagen enthält. Das ist schnell erledigt, und wir können versichern: Dieses Jahr ist in dieser Hinsicht wirklich alles in bester Ordnung.

Da aber jede Jury ihre unergründlichen Eigenheiten und Vorlieben hat, kann man anhand der diesjährigen Shortlist, die am vergangenen Dienstag bekannt wurde, natürlich dennoch ein bisschen Bibelexegese betreiben. So wie die Gläubigen Gott in seinen Werken erkennt, kann man den Geschmack der diesjährigen Jury aus ihrer Liste herauslesen und sieht mit bloßem Auge: Sie hat eine schwere Abneigung gegenüber dem deutschen Gegenwartsroman und eine klare Schwäche für den in sicherer Ferne spielenden historischen Roman. Mit anderen Worten: Ihre Liste der sechs besten Bücher des Jahres 2018 enthält nicht ein einziges Buch, das in unserer zerrissenen deutschen Wirklichkeit angesiedelt ist. Also kein Hochdeutschland, kein Mit der Faust in die Welt schlagen oder irgendetwas vergleichbar vom Augenblick Aufgewühltes. Die Bücher, für die die Jury stattdessen entbrennt, kreisen um Ereignisse, die sich vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten in sicherer Entfernung zutrugen – in China, in Tschetschenien, auf Teneriffa oder in Argentinien.

Es sind dies im Einzelnen: Die Katze und der General, ein herzhaftes Epos über den Tschetschenienkrieg aus der Feder der in Hamburg lebenden Georgierin Nino Haratischwili; Archipel, die in unzähligen lokalen Details des historischen Teneriffas schwelgende, rückwärts erzählte Familienchronik der Berliner Autorin Inger-Maria Mahlke; Sechs Koffer, der tragikomische vom Prag der 1960er-Jahre über Zürich nach Hamburg führende Familien- und Emigrantenroman des Berliner Autors Maxim Biller; Der Vogelgott, ein verspielt-obskures im allegorischen Nirgendwo angesiedeltes Schauermärchen der Münchner Autorin Susanne Röckel; Nachtleuchten, ein in die Zeit vor der argentinischen Militärdiktatur zurückführender, turbulent erzählter Roman der in Berlin lebenden Argentinierin María Cecilia Barbetta; und Gott der Barbaren, ein Roman, der den Leser tief ins sinologische Spezialgebiet des in Taiwan lebenden deutschen Autors Stephan Thome mitnimmt.

Damit wissen wir schon jetzt, dass der Gewinner des Deutschen Buchpreises, der am 8. Oktober in Frankfurt bekannt gegeben wird, unterhaltsamen und fleißig bis gekonnt aufbereiteten Geschichtsstoff bieten wird. Wer die deutsche Gegenwart lesend verstehen will, der muss in diesem Jahr auf den Segen der ehrwürdigen Buchpreis-Liste verzichten und sein Glück auf eigene Faust suchen.