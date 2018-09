Für Volkswagen kommt es diese Woche knüppeldick. Im Anlegerprozess, der gerade in Braunschweig begonnen hat, signalisierte der Vorsitzende Richter am Dienstag, dass Volkswagen die Risiken des Dieselskandals womöglich zu spät bekannt gegeben hat. Es geht um Milliarden. Mittwoch dann gaben die im Bundesverband vzbv organisierten Verbraucherzentralen bekannt, dass sie gemeinsam mit dem ADAC Volkswagen wegen sittenwidriger Schädigung und Betrug verklagen werden. Betroffene Fahrzeughalter, die sich anschließen wollen, können sich ab dem 1. November in einem Register des Bundesamts für Justiz eintragen. So umgehen die Verbände Verjährungsfristen. Wer es auf eigene Faust versucht, hat als VW-Kunde nur bis Ende des Jahres Zeit.

DIE ZEIT: Herr Müller, Ihr Verband, der vzbv, verklagt Volkswagen. Warum?

Klaus Müller: Es beginnt damit, dass viele Tausende Geschädigte handfeste Nachteile aus dem Dieselskandal haben. Angefangen beim Betrug: Sie kauften in gutem Glauben ein als sauber beworbenes Fahrzeug und stellten plötzlich fest, dass der Diesel überaus schmutzig ist. Dann geht es weiter mit der Frage, welche Garantien es eigentlich nach einem Software-Update gibt. Manche Fahrer berichten uns beispielsweise von Betriebsproblemen und einem höheren Verbrauch. Dann die Frage, wer für den Wertverlust der manipulierten Fahrzeuge zahlt. Anders als in den USA hat Volkswagen hier bisher die Null-Lösung durchgesetzt. Das wollen wir beenden.

ZEIT: Herr Markl, wie kommt es, dass in Kooperation auch der größte Autolobby-Verband der Republik den größten Autokonzern der Welt vor Gericht sehen will?

August Markl: Wir haben uns geeinigt, dass wir die Klage des vzbv unterstützen, weil wir für unsere 20 Millionen Mitglieder streiten wollen. Viele unserer Mitglieder sind treue VW-Kunden und sind unserer Ansicht nach von Volkswagen hintergangen worden. Wir sind davon überzeugt, dass man die Verbraucher in Deutschland nicht schlechterstellen darf als in Amerika.

Müller: Unser Verband hat viel Klageerfahrung. Aber uns fehlen die technische Expertise und die breite Mitgliederbasis des ADAC. Deshalb kooperieren wir.

ZEIT: Nun behauptet Volkswagen, in Europa sei alles nach Recht und Gesetz abgelaufen.

Müller: Das stimmt nicht, sonst hätte es nie eine Rückruf-Verpflichtung vom Kraftfahrt-Bundesamt gegeben. Wenn ich mir anschaue, wie sich der Gebrauchtwagenmarkt für Dieselbesitzer entwickelt hat, dann sind diese klar im Nachteil.

ZEIT: Der ADAC hat stets darauf hingewiesen, dass die Autos durch einen Umbau sauberer werden können. Warum sträubt sich Volkswagen dagegen?

Markl: Wir haben nachgewiesen, dass es möglich ist, moderne Dieselfahrzeuge mit technischen Umbaumaßnahmen sauber zu machen. Aber natürlich ist das mit Kosten verbunden. Dagegen sträuben sich die Hersteller.

Klaus Müller, Vorstand des vzbv © Gert Baumbach / VZBV

ZEIT: Verbraucher können ja jetzt schon klagen. Herr Müller, was ändert sich nun für die Dieselfahrer mit Ihrer Musterfeststellungsklage?

Müller: Der Unterschied ist erheblich. Nicht der einzelne Verbraucher klagt, sondern ein anerkannter Verbraucherverband. Das Prozessrisiko liegt bei diesem Verband. Dieselkunden haben dann die Chance, wenn sie ein Auto mit dem berüchtigten Motor EA 189 besitzen ...

ZEIT: ... der nicht nur in Modelle von VW, sondern auch in solche von Audi, Škoda oder Seat eingebaut wurde ...

Müller: ... sich kostenlos in einem sogenannten Klageregister einzutragen. Die Verjährung, die Ende des Jahres droht, wird ausgesetzt. Am Ende werden wir wohl vor dem Bundesgerichtshof landen. Und bei uns ist die Musterfeststellungsklage für Verbraucher kostenlos. Anders als bei Prozessfinanzierern, die im Erfolgsfall bis zu ein Drittel der Entschädigung einbehalten.

ZEIT: Wie sehr halten Sie die Hand auf?

Müller: Gar nicht.

Markl: Wir auch nicht.

ZEIT: Muss man denn ADAC-Mitglied werden, um zu klagen?

Markl: Nein. Wir bieten ADAC-Mitgliedern aber natürlich Beratung und konkrete Hilfestellung an. Viele Menschen scheuen das Risiko einer eigenen Klage. Die können nun mit der Musterfeststellungsklage einen einfachen, risikofreien Weg beschreiten.

August Markl, Präsident des ADAC © ADAC

Müller: Es geht uns auch darum: Volkswagen macht wieder Milliardengewinne, aber die Verbraucher bleiben auf ihren Schäden sitzen. Die Musterfeststellungsklage ist eine Antwort darauf. Sie ermahnt Unternehmen, dass sie sich an Recht und Gesetz halten. Wir geben den Verbrauchern eine Stimme.

ZEIT: Wann bekomme ich Geld zurück?

Müller: Zunächst geht es um die Frage: Hat VW betrogen? Dann sehen wir weiter.

ZEIT: Wer kann klagen?

Müller: Klagen tun wir. Aber sich ins Register eintragen und so ihre Verjährung hemmen können im Grunde fast alle, die einen solchen Motor haben, für den ein Rückruf vorliegt. Da ist eine siebenstellige Zahl denkbar.

ZEIT: Auch Mercedes musste schon Diesel zurückrufen. Weiten Sie die Klage womöglich aus?

Markl: Das ist derzeit nicht geplant. Bei Volkswagen droht Ende des Jahres die Verjährung, deswegen kümmern wir uns zunächst darum.

ZEIT: Volkswagen hat höchstrichterliche Urteile bei privaten Klagen bisher mit Vergleichen verhindert. Wollen Sie mit dieser Strategie nun brechen?

Müller: Natürlich. Die große Zahl der Betroffenen will doch Klarheit. Aus der Musterfeststellungsklage wird sich Volkswagen nicht so klammheimlich herauskaufen können. Wir sind auch gespannt, ob sich Kunden aus anderen europäischen Ländern anschließen und sich beispielsweise Niederländer oder Österreicher in die Liste eintragen.

ZEIT: Hätte die Bundesregierung diese Eskalation verhindern können?

Markl: Ja, aus meiner Sicht schon. Es gibt Möglichkeiten, den Schadstoffausstoß von Dieselautos neben Software-Updates auch über Hardware-Nachrüstungen zu verringern. Hier hätte längst gehandelt werden können.

ZEIT: Sie spielen auf den CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer an, der den nachträglichen Einbau von Bauteilen ablehnt, die das Auto sauberer machen. Der ADAC hatte da eine andere Meinung.

Markl: Die vom Verkehrsminister und von den Autoherstellern propagierte Software-Lösung bringt 30 Prozent Reduzierung, die Hardware-Nachrüstung bis zu 70 oder 80 Prozent.

ZEIT: Zu teuer, sagt das Ministerium in einem gerade bekannt gewordenen Expertenbericht.

Markl: Es ist machbar und finanzierbar.

ZEIT: Haben Sie eine Erklärung für die Langzähnigkeit der Politik, Herr Müller?

Müller: Da genügt ein Blick in die Historie: Es hat wohl damit zu tun, dass die Automobilindustrie und die Politik sich zu eng verbunden haben.

ZEIT: Sie reden so, als wäre das heute noch so.

Müller: Der Verdacht liegt absolut nahe, ja. Wenn wir sehen, dass Autobesitzern Fahrverbote drohen, weil die Luft schmutziger ist als erlaubt, dann dürfen wir das nicht akzeptieren. Dann wird eben geklagt.