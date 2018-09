Wer einen Handelskrieg anzettelt, kann ihn nicht gewinnen. Aus Donald Trumps Amerika kommt ein hübsches Beispiel, das keinen Dr. oec. erfordert, um die Sinnlosigkeit des Protektionismus zu verstehen.

Wir reisen jetzt nach Missouri, in ein Herzland der Trumpisten, und besuchen Mid Continent Nail, den größten Nagelproduzenten der USA. Der stellt seit 25 Jahren diese Low-Tech-Dinger mit Köpfen her. Die Firma pflegte 500 Arbeiter zu beschäftigen, doch dann brach Trumps Strafzoll auf Stahl über das idyllische Städtchen Pine Bluff herein.

Über Nacht schossen die Preise für Stahl in die Höhe, denn im Schutz der Zollmauer konnten die einheimischen Stahlkocher plötzlich kräftig zulangen und die Preise erhöhen. Folglich schossen bei Mid Continent Nail die Rohstoffpreise für seine Stifte und Haken hoch. Doch damit nicht genug. Da der Strafzoll nur für Rohstahl, aber nicht für das fertige Produkt – Nägel – gilt, konnten nun ausländische Hersteller von Nägeln die Missouri-Mannschaft weit unterbieten.

Chris Pratt, der Manager der Mid Continent, berichtet: "Die Aufträge stürzten innerhalb zweier Wochen um 70 Prozent ab, wir mussten unsere Belegschaft von 500 auf 370 Leute reduzieren." Es könnte sogar noch schlimmer kommen: "Wenn wir jetzt nicht sofort Hilfe kriegen, sind wir in 20, 30 Tagen pleite."

So will Trump Amerika "great again" machen. Um 140.000 Stahlkocher vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen, attackiert er mit seinen Zöllen 6,5 Millionen Arbeiter in der Stahl verarbeitenden Industrie, die Rasenmäher, Bagger oder Brückenbauteile erstellen. Um einen Job zu schützen, zerstört er zehn. Doch frisst sich die Torheit weiter.

Inzwischen haben 20.000 Stahlverarbeiter Ausnahmegenehmigungen beantragt: Bitte keinen Zoll auf unseren Stahlimport, weil ... Entweder Trump tut es und reißt die Schutzwälle, die weltweit für böses Blut gesorgt haben, wieder ein, oder das "stabile Genie" (Trump über Trump) tut es nicht und riskiert so das Überleben von Tausenden von Firmen, die mit künstlich verteuertem Stahl nicht mehr profitabel sind.

Ein Leser des Wall Street Journal bringt die Story auf den Punkt: "Wer für Zölle eintritt, ist kein Konservativer. Er ist ein Idiot."