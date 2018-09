Man durfte hier ruhig einen Meilenstein in der Geschichte der deutschen Ingenieurskunst erwarten, vielleicht sogar, endlich, ein fliegendes Auto. Aber was vorige Woche enthüllt wurde, war wieder nur ein schnöder Geländewagen: EQC heißt das lang erwartete erste Elektroauto von Mercedes. Es soll helfen, den Automobilstandort Deutschland auch in der Ära nach dem Verbrennungsmotor zu sichern. Aber das Design des EQC verrät wenig von der Zukunft. Und umso mehr über unsere Gegenwart.

Der Wagen basiert auf dem längst etablierten Mercedes-Sportgeländewagen GLC. Und als hätte man sich mal wieder in irgendeinem Arbeitskreis abgesprochen, wird in den kommenden Tagen auch der erste vollelektrische Audi vorgestellt, und, ja, auch der e-tron ist ein SUV. Warum bloß fährt die Zukunft des Autos ausgerechnet als Sports Utility Vehicle vor?

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland zum ersten Mal mehr SUVs und Geländewagen zugelassen als Autos der Kompaktklasse. Seit 2013 führt das Kraftfahrt-Bundesamt die Kategorie "SUV", der Anteil an den Neuzulassungen ist seitdem von 8,3 auf über 15 Prozent gestiegen. Dazu kommen weiterhin die schlicht als "Geländewagen" geführten Autos: 1999 waren das nicht einmal drei Prozent der Neuzulassungen; im vergangenen Jahr fast neun. Das SUV ist längst kein Sonderfall des Pkw mehr – es ist die Normalität. Kinder aus bestimmten Stadtvierteln werden in der Grundschule auf die Bitte hin, sie mögen ein Auto zeichnen, die bulligen Formen eines Geländewagens aufs Papier bringen, denn das ist ihr Urbild des Pkw, der die engen Straßen ihrer Altbauviertel säumt. Und auch bei Mercedes und Audi entwirft man das Auto der Zukunft als SUV, weil man es sich anders nicht mehr vorstellen kann.

Die Reichweite des EQC (angeblich 450 Kilometer) ist im Vergleich mit einem vollgetankten richtigen Auto immer noch bescheiden. Aber wer nur mal kurz von der Agentur ins Marschland will, um da längst vergessene Apfelsorten nachzuzüchten, für den langt es allemal. Reichweiten-Einschränkungen stören den SUV-Fahrer gar nicht mehr, im Gegenteil. Hier waltet eine neue Raumphilosophie: Früher war das Automobil die Maschine, die uns den Raum überwinden ließ. Sie brachte uns von hier bis zum Horizont, dorthin, wo der Highway den Himmel berührte. Solche Entgrenzungserfahrungen aber sind uns zu gefährlich geworden. Wir wollen den Raum gar nicht mehr überwinden, weil wir das Grauen fürchten, das auf uns warten könnte. Deshalb ist das Auto selbst zum Objekt der Entgrenzung geworden.

Dass Großstädter mit ihren Geländefahrzeugen kein Gelände mehr befahren, ist nicht so widersprüchlich, wie oft behauptet wurde. Es zeigt vielmehr den Sinn des SUV-Designs: Das Auto wird von einer Maschine zur Raumüberwindung zu einer Maschine der Raumgewinnung. Wie eine Airbnb-Wohnung in einer fremden Stadt, von der wir so tun, als sei sie unsere eigene, vergrößert auch der breite, hohe, lange Geländewagen unsere Privatsphäre in die Öffentlichkeit hinein. Dem SUV-Käufer geht es längst nicht um den Antrieb, sondern um den Raum: mehr Platz fürs Ich.