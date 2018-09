Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Endlich kommt Bewegung in den zähen Entscheidungsprozess rund um die Migration. Nach jahrelangem allzu humanem Gemurkse scheint nun der Durchbruch geschafft. Wie einst der große Alexander zerschlug nun just ein österreichischer Politiker den Gordischen Knoten. Der blaue Recke liebäugelte mit einer Besetzung Afrikas, um die Wanderungswellen einzudämmen. Eine Operation Wüstenfuchs sozusagen, vielleicht gar unter rot-weiß-rotem Oberkommando? Da er selbst Oberst der Reserve ist, weiß der Möchtegern-Eroberer ja, wovon er spricht. Wehe, wenn man ihn aus der Reserve lockt! Doch Afrika zu okkupieren kann nur ein erster Schritt sein. Migriert wird fast überall, also sollten gleich auch die österreichischen Gebirgsjäger den Kaukasus in ihre Gewalt bringen. Denn hinter dem Gebirgszug lauert der tückische Chinese, jederzeit bereit, hinter seiner Großen Mauer hervorzumigrieren. In Erinnerung an zwei unliebsame Vorstöße der Türken wäre auch eine Okkupation des Bosporus wünschenswert. Damit wäre die Asienroute endgültig geschlossen. Danach müsste noch die bisher kaum beachtete Amerikaroute abgewürgt werden. Ein Bündnis mit Exilkubanern plus Gebietszusagen an die Indigenen, und los geht’s. Die Australienroute kann noch warten, zumal der befürchtete Massenexodus der Aborigines bislang ausgeblieben ist. Aber die Antarktis sollte man im Auge behalten, um einer überraschenden Migration von Eisbergen vorzubeugen. Doch leider, der blaue Oberst will das alles nun gar nicht so gemeint haben. Schade eigentlich, die Vorfreude auf die Invasion lag ja schon in der Luft. Hier taucht ein sehr bekanntes Dilemma wieder einmal auf. Nämlich, dass eine Partei in Relation zu der Qualität ihres Personals viel zu viele Stimmen bekommen hat.