Diese Woche habe ich Gundermann gesehen, den wunderbaren Film von Andreas Dresen. Als ignoranter Wessi, der von einem baggerfahrenden Liedermacher aus der Lausitz zuvor nie etwas gehört hat, kommt man ein bisschen gesamtdeutscher aus dem Kino raus. Das kann gerade nicht schaden. Als Parlamentskorrespondent erkennt man in Gundermanns Texten aus den Achtziger- und Neunzigerjahren seherische Kommentare zur politischen Lage im Spätsommer 2018. Wir wissen, dass alles, was kommt / Auch wieder geht / Warum tut es dann immer wieder / Und immer mehr weh – welch feinfühliger Einblick in die Seele der deutschen Sozialdemokratie im neunten Groko-Jahr! Hier sind wir alle Brüder und Schwestern / Hier sind die Nullen ganz unter sich / Hier isses heute nicht besser als gestern / Und ein Morgen gibt es hier nicht: Treffender kann man den Zustand der CSU vor der Bayern-Wahl nicht beschreiben. Für Markus Söder persönlich gilt: Der Garten bäumt sich auf / Ein letztes Mal / Wirft seine bunten Schätze / Und jetzt bezahl . Am erstaunlichsten aber ist, dass Gundermann das Wesen der Kanzlerin erfasst hat, als es sie noch gar nicht gab: Ich mache meinen Frieden mit all den Idioten.