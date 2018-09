Lernen für die Reifeprüfung © Alexej Schurkin für DIE ZEIT

Von den Gymnasiasten, die in diesen Tagen ein neues Schuljahr begonnen haben, wird erwartet, dass sie zielstrebig den Weg zur Reifeprüfung zurücklegen. In vielen österreichischen Familien ist die Matura fast so etwas wie ein Sakrament. Für die bildungsnahe Mittelschicht ist sie der Mitgliedsausweis des Bildungsbürgertums. Für ambitionierte Arbeiter und Angestellte gilt die Matura als das soziale Aufstiegsvehikel schlechthin, das die gehobene Arbeitswelt und eine akademische Karriere eröffnet.

Über alle Nützlichkeitserwägungen hinaus wird von Maturantinnen und Maturanten eine gewisse Allgemeinbildung erwartet. Debatten darüber, worin diese bestehen soll, gehören zu den kontroversesten Gesellschaftsspielen.

Ein erheblicher Teil des Kanons dieser Allgemeinbildung wurde und wird allerdings nicht von der Institution Schule vermittelt, sondern durch die Sozialisation in der Familie und das kulturelle Umfeld, in dem Kinder aufwachsen. Die Arbeitsteilung zwischen Schule und Elternhaus erfolgt nicht mehr wie in Stefan Zweigs Welt von Gestern zwischen dem elitären humanistischen Gymnasium und der gehobenen Mittelschicht, sondern zwischen nunmehr gewaltig expandierenden höheren Schulen und ihrer sozial und kulturell immer heterogener werdenden Klientel von Schülern und Eltern.

Dass die Erreichung der Matura den Österreichern auch im ganz banalen, monetären Sinn etwas wert ist, bezeugt der Umstand, dass die Nachhilfe-Industrie, die vorwiegend von den Leistungsschwächen der Schüler lebt, nicht mehr ein verschämtes Schattendasein fristet, sondern ein boomender Wirtschaftszweig ist, der jährlich 120 Millionen Euro umsetzt.

Gegenwärtig beträgt der Anteil der Maturantinnen und Maturanten an der Altersgruppe der 18- und 19-Jährigen etwa 43 Prozent. Noch vor 20 Jahren lag er bei 25 Prozent. Die Gewinner dieser massiven Expansion der Bildungsbeteiligung an weiterführenden Schulen waren die jahrhundertelang unterrepräsentierten Frauen.

Die Matura gehört zwar zum allseits hochgeschätzten kulturellen Kapital, sie ist jedoch nicht über Kritik und Kursschwankungen erhaben. Die mit der Matura verbundene allgemeine Studienberechtigung erweist sich als großzügiger, aber häufig ungedeckter Scheck. Man tut so, als ob jeder Maturant jedes Fach studieren könnte, wenngleich die hohen Studienabbruchszahlen und die wiederholten Klagen von Hochschullehrern belegen, dass es vielen Studienanfängern an tatsächlicher Studienbefähigung mangelt.

Die Beschwerden von Mathematikprofessoren der Technischen Universitäten über die unzureichenden Mathematikkenntnisse von Studienanfängern sind in gewisser Hinsicht kurios. In den Kommissionen, welche die Aufgaben für die Zentralmatura ausarbeiten, sitzen auch Universitätsprofessoren der Mathematik, deren Aufgabe es wäre, dafür zu sorgen, dass das Anspruchsniveau der Matura jenem Mindeststandard entspricht, den ein Studium erfordert. Warum gelingt ihnen das nicht? Wichtiger ist allerdings die im Rahmen einer grundlegenden Revision der Studienberechtigung zu klärende Frage, ob es Sinn macht, von Studierenden der Anglistik oder Politikwissenschaft dieselben Mathematikstandards zu verlangen, die an Technischen Universitäten von Elektrotechnik- oder Maschinenbaustudenten erwartet werden.

Berufsbildende Schulen gelten als moderner, deshalb büßen Gymnasien an Attraktivität ein

Dabei gäbe es zwei – in vielen Ländern praktizierte – Maßnahmen, die Aussagekraft ("Produktwahrheit") des Maturazeugnisses zu erhöhen. Erstens müsste auf die Fiktion der allgemeinen Studienberechtigung verzichtet und stattdessen müssten fachspezifische Anforderungskriterien erstellt werden. Und zweitens müsste den Oberstufenschülern die Wahl zwischen unterschiedlich anspruchsvollen und zeitaufwendigen Fächervarianten geboten werden, die eine Mindestkompetenz sicherstellen (Grundkurse wie Math for the Majority oder Survival French an amerikanischen Highschools). Zusätzlich sollten studienorientierte Leistungskurse den individuellen Interessen- und Begabungsprofilen der Gymnasiasten entgegenkommen.