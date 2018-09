Sicher, bei uns im Norden sind die kulinarischen Genüsse rarer gesät als im sinnesfrohen Süden. Aber wenigstens eins kriegt man auch hier bei fast jeder Feier: eine Wurst vom Grill. Doch die Parallele endet schnell: Reicht man in Baden-Württemberg oder Bayern die Bratwurst samt Senf oder Ketchup im Brötchen (leckere Sache und auch für die Umwelt gut), bekommt der Wurstesser im Norden das Objekt der Begierde allzu oft auf einem schmalen Pappstreifen serviert, mit einer diagonal geteilten, halben, lappigen Toastbrotscheibe, die zu verzehren alles andere als ein Genuss ist. So mancher Wurstfreund verzichtet da lieber gleich auf Nachschub, nachdem ihm die erste im Festgedränge von der Pappe gerollt ist.

Aber wie kommt es eigentlich zu der dürftigen Begleitausstattung? Hat es sich in Hamburg noch nicht so recht herumgesprochen, dass Brötchen und Grillwurst zusammenpassen? Viel einfacher. It’s the economy, stupid!

Dass die Wurst auf Pappe mit Toast serviert wird, erklärt Grillmeister Andreas Tschetschorke, Leiter der gleichnamigen Grillakademie, hat wirtschaftliche Gründe. Reicht man ein Brötchen zur Wurst, muss es frisch sein. Was aber, wenn ein Veranstalter 1000 frische Brötchen beim Bäcker kauft und nur 300 los wird? Im Süden denkt man darüber nicht lange nach, man kann den Rest spenden, daraus Knödel machen, ein bisschen Schwund ist eh eingepreist, und hey!, wieso sollten 700 Semmeln übrig bleiben?

Im Norden aber ist allein die Vorstellung ein Problem. Beim nächsten Fest taugen die hart gewordenen Wecken nur noch als Wurfgeschosse, retournieren kann man sie auch nicht. Eine weiche Scheibe Toastbrot dagegen lässt sich einfach wieder in die Packung zurücklegen, sofern man sie überhaupt schon ausgepackt hat ... Halt!, sagen Sie nun vielleicht, kann man die Brötchen nicht einfach aufbacken, wie es Wurststationen in der Mönckebergstraße und auf St. Pauli tun? Natürlich. Aber das kostet Zeit, Platz für den Ofen, und den Aufbäcker bezahlen muss man auch. Die Kosten für Toast und Pappe hingegen, seien, so Tschetschorke, "vernachlässigbar". Aber es gibt Hoffnung. Auf kleineren Festivitäten wird die Wurst auch im Norden immer häufiger im Brötchen gereicht. Ob daraus ein Trend wird, liebe Wurstfreunde? Das liegt an Ihnen.