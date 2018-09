Seit Shakespeares 400. Todestag im Jahr 2016 regt die zum Konzern Penguin Random House gehörende Hogarth Press namhafte Schriftsteller an, seine Dramen nachzuerzählen. Der Norweger Jo Nesbø, bekannt durch elf Kriminalromane mit dem alkoholkranken Kommissar Harry Hole, hat sich Macbeth ausgewählt. Das rasende Tempo der Vorlage hat Nesbø beibehalten, im Umfang kommt er auf das Vierfache. Dass er in den großen Linien Shakespeare folgt, tut seiner Version gut. Denn so ist das Geschehen, das er in eine namenlose schottische Stadt an der Westküste Mitte der Siebzigerjahre verlegt, bereits mit Verhängnis als Grundfarbe imprägniert.

Nesbøs Macbeth ist der brachiale Anführer einer Spezialeinheit, seit der gemeinsamen Kindheit im Waisenhaus mit dem ehrgeizigen Kollegen Duff verbunden. Die Stadt darbt unter Arbeitslosigkeit, wird von einer dealenden Bikerbande terrorisiert, der frühere Polizeichef hat wie ein Diktator regiert. Duncan, der neue Chief, ist ein Reformer, doch verbandelt mit dem alten Apparat. Dagegen tritt Macbeth mit raschen Gewalttaten an, denen in wenigen Tagen korrupte Polizisten, eine Bikerbande, Duffs Familie und Duncan selbst zum Opfer fallen, und flankiert dabei seine Morde mit rechtspopulistischen Parolen. Angestachelt von der "Lady", erobert er den Polizeiapparat als "Mann aus dem Volk" und "für das Volk". Dabei hängt er an den Fäden des Gangsters Hecate, der ihn bespitzelt und manipuliert, unter anderem mit der Superdroge "Power". Nesbø, Spezialist für die Darstellung suchtgefangener Egozentriker, gelingt eine zielsichere Aktualisierung: Sein Macbeth ist ein Aufsteiger, der sich alles mit Gewalt nehmen kann, solange ihm keiner entgegentritt. Die Stadt ist gespalten in Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit und Angst. Und die wenigen, die sich wehren? Schwach, krank, korrupt. Aber sie treffen eine richtige Entscheidung.

"Fair is foul, and foul is fair." Shakespeares Hexen wissen es, Macbeth wird es, im Blut watend, erfahren: "Schön ist abscheulich, und abscheulich ist schön." Shakespeare trug mit seiner Tragedy of Macbeth die mittelalterliche Moralkritik der "verkehrten Welt" ins Moderne. Und sie funktioniert damals wie heute. Machtbesessene greifen nach der Macht und gehen dabei über Leichen. Und immer wieder müssen die Aufrechten unter Einsatz des Lebens die Massenmörder aufhalten. Das nimmt schon mal Wundergestalt an. So wie bei Shakespeare der Wald von Birnam Schloss Dunsinane einkreist, so wird bei Nesbø die Museumslok Bertha aus ihren Betonfundamenten gerissen und in Fahrt gebracht werden. Demokratie ist kein Ponyhof – das kann man sogar aus einem Krimi lernen.

Jo Nesbø: Macbeth. Thriller; aus dem Englischen von André Mumot; Penguin Verlag, Berlin 2018; 624 S., 24,– €, als E-Book 16,99 €