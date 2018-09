Nur selten wird über Unternehmen geredet, die gar nicht existieren. Die Deutsche Warenhaus AG ist so ein Unternehmen, ein Phantom der Wirtschaftswelt. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird spekuliert, was wohl geschähe, wenn sich Karstadt und Kaufhof zu so einem Gemeinschaftsunternehmen zusammentäten. Passiert ist es nie. Bis heute.

Seit Dienstag ist es offiziell. Die beiden Warenhausunternehmen Karstadt und Kaufhof fusionieren. Ein neuer Name ist noch nicht publik, vielleicht behalten sie auch die alten, die von den Eigentümern sperrig als "ikonische Banner" bezeichnet werden. Deutsch sind die Unternehmen längst nicht mehr. Der Karstadt-Mutterkonzern Arcandor meldete 2009 Insolvenz an und ist seit 2014 Teil der Signa Holding des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko. Kaufhof gehört seit 2015 zur kanadischen Handelsgruppe Hudson’s Bay Company.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen wird 215 Warenhäuser, 28 Sportgeschäfte und 71 Restaurants betreiben und 5,4 Milliarden Euro im Jahr umsetzen. Hudson’s Bay erhält 49,99 Prozent der Anteile am neuen Warenhausriesen, Signa 50,01 Prozent und wird damit verantwortlich für das Tagesgeschäft. Unter der Führung des bisherigen Karstadt-Chefs Stephan Fanderl gehen die insgesamt mehr als 30.000 Mitarbeiter einer ungewissen Zukunft entgegen.

Seit Geschichten über die Deutsche Warenhaus AG erzählt werden, gibt es Gerüchte über Standortschließungen und Stellenabbau. Bis zuletzt war die Gewerkschaft ver.di daher gegen eine Verschmelzung, für die es indes gute Gründe gibt: wirtschaftliche Probleme, mal beim einen, mal beim anderen. Lange ging es Karstadt schlechter als Kaufhof, zuletzt war es umgekehrt, im vergangenen Geschäftsjahr machte Karstadt sogar erstmals seit zwölf Jahren wieder einen kleinen Gewinn.

Fester Bestandteil der Erzählung von der Deutschen Warenhaus AG ist jedoch, dass diese Form des Einzelhandels zwar in die Zeit des Wirtschaftswunders gepasst habe, aber unmöglich heute oder gar morgen funktionieren könne. Ver.di-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger könne noch so laut nach "Chefetagen" rufen, "die mit innovativen Ideen die Kundschaft begeistern". Solche Ideen gebe es einfach nicht.

Vielleicht ist dieser Reflex falsch. Womöglich fehlen in der tausendfach erzählten Geschichte der Deutschen Warenhaus AG einfach noch ein paar Kapitel. Zumindest sollte man einige größere Entwicklungen bedenken, die die Zukunft der Warenhäuser etwas weniger düster erscheinen lassen als gedacht.

Das ist erstens der Ansatz "Alles unter einem Dach". Er begründete den Erfolg der Warenhäuser in den Siebzigerjahren und kam dem wachsenden Konsumbedürfnis der Mittelschicht entgegen. Zum Problem wurde das erst, als sich Spezialanbieter bildeten, beispielsweise bei Elektrogeräten (die mehr Auswahl boten und bessere Einkaufspreise heraushandeln konnten). Oder als Modefirmen zunehmend eigene Läden eröffneten, um ihrer Kundschaft ein besonderes Markenerlebnis bieten zu können.