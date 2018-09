Am 5. Juni 1995 vernahm der Ornithologe Kees Moeliker einen Knall. Ein Erpel war gegen das Fenster seines Naturhistorischen Museums in Rotterdam geprallt. Sekunden später wurde Moeliker Zeuge einer erstaunlichen Fortsetzung des Geschehnisses: Ein männlicher Artgenosse verging sich an der toten Stockente, eine Stunde lang. Dieses Ereignis sollte Moelikers Leben verändern. Als Direktor rettete er nicht nur den Kadaver für sein Museum, sondern publizierte einen aufsehenerregenden wissenschaftlichen Artikel über die nun erstmals dokumentierte homosexuelle Nekrophilie bei Stockenten. Dies brachte ihm den Spitznamen Entenmann ein. Außerdem begann er, eine umfangreiche Sammlung im Museum anzulegen: "Tote Tiere mit einer Geschichte". Am vergangenen Freitag besuchte er uns in Hamburg. Zu Beginn des Gesprächs legte er eine ausgestopfte Ente auf den Tisch.

