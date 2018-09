DIE ZEIT: Kuma-san, vom Fenster Ihres Büros in Tokio aus können Sie zusehen, wie Ihr Olympiastadion in den Himmel wächst. Ist das ein Triumph?

Kengo Kuma: Nein, es ist eine ganz friedliche Freude, denn ich kann mich täglich vergewissern, dass wir rechtzeitig zu den Spielen 2020 fertig werden. Und in den Himmel wachsen wird der Bau auch nicht: Bei 49 Metern ist Schluss. Der erste Entwurf der Londoner Architektin Zaha Hadid sah eine von gewaltigen Bögen überwölbte Arena vor; der Scheitelpunkt lag bei 75 Metern. Das war schon stolz. Dann zeichnete sich ab, dass auch die Kosten durch die Decke gehen würden. 2015 zog unser Premierminister Shinzo Abe persönlich die Reißleine. Es gab einen zweiten Wettbewerb, ich bekam den Auftrag – nun bleiben wir deutlich bescheidener.

ZEIT: Die Arena wird aus Stahl und Beton gebaut ...

Kuma: ... das lässt sich bei Projekten dieser Größenordnung und bei einem eng gesteckten Zeit- und Kostenrahmen kaum vermeiden. Jedenfalls noch nicht ...

ZEIT: ... aber umbaut ist sie mit einer Gitterstruktur aus Holz, die später noch bepflanzt werden soll. Planen Sie grüne Spiele?

Kuma: Nein, aber aufzutrumpfen ist nun mal nicht unsere Art. Ich möchte ein Stadion bauen, das sich in die Umgebung des Gaienmae-Parks fügt und das zudem unsere Tradition des Bauens respektiert. Da spielt Holz eine besondere Rolle. Es zwingt zu einer Gliederung von Räumen, die dem menschlichen Maß deutlich näher kommt, als jede senkrechte, durchgehende Wand aus Beton es vermag. Außerdem hat es im Stadion noch eine ganz spezielle Funktion: Es spendet Schatten auf den Rängen und lässt trotzdem kühlenden Wind hindurch. Das ist sehr angenehm. Was meinen Sie, wie heiß es hier im Sommer werden kann! 40 Grad sind bei uns keine Seltenheit.

ZEIT: Holz ist eine Art Markenzeichen Ihrer Architektur.

Kuma: Das stimmt. Es ist ein sehr japanischer Baustoff. Ich bin Jahrgang 1954, bin in Häusern aus Holz groß geworden; ihren Duft habe ich in der Nase. Lamellenfenster, Schiebetüren und Bambusrollos, das Spiel von Licht und Schatten und die Zirkulation der Luft – das alles gehört zu meinen frühen Erinnerungen. Das Bedürfnis nach Maß und Geborgenheit bestimmt noch immer meine Planungen als Architekt. Auch das ist sehr japanisch, denn obwohl unser Land einen größeren Waldanteil hat als Brasilien, gibt es relativ wenig Holz für großflächige Bretter und Balken. Unsere Berge sind einfach zu schroff und steil für dicke Bäume. Dafür haben japanische Handwerker einzigartige Fertigkeiten beim Bau von schlanken, stabilen und übrigens auch erdbebensicheren Holzkonstruktionen entwickelt. So etwas finden Sie auf der ganzen Welt nicht noch einmal.

ZEIT: Nun wird am 14. September im schottischen Dundee Ihr Bau für die Dependance des Londoner Victoria & Albert Museums für Kunsthandwerk und Design eröffnet, ein Gebäude von monumentaler Größe – gebaut aus Beton. Sind Sie da Ihren eigenen Prinzipien untreu geworden?