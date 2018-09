Natürlich könnte man in diesem Paketshop einfach nur ein Versandstück aufgeben und gleich wieder gehen. Doch das tun die wenigsten. Die Mehrheit sucht den Plausch im Gemeinderaum der katholischen Liebfrauen-Kirche im Kieler Stadtteil Hassee. Weil sie sich am erweiterten Sendungsbewusstsein der ehrenamtlichen Mitarbeiter freuen, das sich vom Dienstleistungsdenken üblicher Postfilialen deutlich unterscheidet. Dafür geht auch alles etwas langsamer.

Dreimal in der Woche, dienstags, donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, wird aus dem Besprechungsraum eine DHL-Annahmestelle. Daneben öffnet das "Café unterm Kirchturm", wo von Ehrenamtlichen selbst gebackene Kuchen und Torten angeboten werden und man sich beim Kaffee mit anderen Menschen austauschen kann. Denn die soziale Nähe ist in diesem Viertel vom Aussterben bedroht. Schwester Maria Magdalena von den Mauritzer Franziskanerinnen gründete mit fünf Mitstreiterinnen vor 17 Jahren das angrenzende geistliche Zentrum Haus Damiano.

Das ist eine Art Hotspot des Glaubens. Solche Anlaufpunkte werden zukünftig die kirchliche Präsenz wenigstens noch rudimentär aufrechterhalten. Maria Magdalena wollte nicht die Augen davor verschließen, wie die Veränderung des Stadtteils bei den dort lebenden Leuten zu Vereinsamung und Ängsten führt. "Wir brauchten also einen Ort der Begegnung, der gleichzeitig die Infrastruktur bereichert." Zusammen mit dem Ortsbeirat startete sie eine Tür-Umfrage im Kiez. Da die Post dort schon vor Jahren geschlossen wurde und Bäckereien und Gastronomie zunehmend aufgaben, wünschten sich die Befragten ein Café und einen Paketshop.

Über die Stadtteilzeitung gewann die agile Nonne an die 50 Ehrenamtliche für das in Norddeutschland erste und somit einzigartige Kirchenprojekt. Ein kurzer Crashkurs am Scanner und in der Postbürokratie – mittlerweile tragen sich je ein bis zwei Leute online für die Arbeit in der Post oder im Café ein. Und alle haben ein offenes Ohr für die Menschen, die hier nicht als bloße Postkunden gesehen werden. Die Ordensfrau bemerkt mit Freuden, dass sich unter den freiwilligen Mitarbeitern etwas veränderte: ihre Sicht auf die Kirche. Nun heißt es: Ihr habt ja wirklich die sozialen Belange im Blick und sucht nach neuen Wegen. Im nächsten Schritt sieht man dann manchen bei den Segensgottesdiensten; andere fragen nach der Bedeutung religiöser Rituale.

Und was sagt die Post dazu? "Es ist ein Standort, an dem wir großes Interesse haben, um die Menschen wohnortnah zu versorgen", sagt deren Pressesprecher. "Und wenn es um das Versenden von Paketen geht, kann Gottes Segen ja nicht schaden."

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee in Ihrer Gemeinde gehört? Bitte schreiben Sie an redaktion@christundwelt.de.