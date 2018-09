In letzter Zeit geht es an dieser Stelle häufig um die HafenCity. Dort eröffnen gerade ständig neue interessante Restaurants. Nicht übersehen sollte man dabei einen anderen Kiez, nämlich den Kiez. Im Viertel nördlich der Reeperbahn fand man traditionell vornehmlich Grundlagen-Gaststätten und Absturzkneipen. Gut gekocht haben dort vor allem die Exoten. Die meisten von ihnen gibt es noch: den Inder Maharaja, den Polen Kuchnia, den Japaner Kampai, den Litauer Teigtasche ... und dazwischen einen Schwaben: Brachmanns Galeron.

Doch seit ein paar Jahren siedelt sich um Simon-von-Utrecht- und Clemens-Schultz-Straße eine neue Gastronomie an: sehr individuelle, meist kleine Restaurants mit hohem Anspruch. Seitdem wird es immer selbstverständlicher, dass man einzig zum Essen nach St. Pauli fährt. Hier ein paar Empfehlungen:

Hæbel

Streng genommen ist Fabio Haebels Restaurant kein Neuzugang auf dem Kiez; er führte es vorher unter dem Namen Tarterie St. Pauli. Dann verschwanden die Tartes, und nach einer großen Renovierung des kleines Lokals läuft es nun unter seinem Namen und mit seiner Küche. Er nennt sie nordisch-französisch, was bedeutet: klassisches Handwerk, aber mit mutigen Variationen im Stil der neuen skandinavischen Küchen. Derzeit das beste Essen im Viertel. Es gibt nur mehr das Überraschungsmenü, man sollte also ein wenig Zeit (und Geld) mitbringen. Die Kundenansprache ist lässig; das Ambiente romantiktauglich.

Paul-Roosen-Str. 31. Tel. 0151/72 42 30 46, haebel.hamburg. Geöffnet dienstags bis samstags ab 17.30 Uhr. Menü für 69 €

Haco

Auch der "Hamburg Corner" ist nach Norden ausgerichtet, aber ganz anders als das Hæbel. Das in Kiez-Manier etwas schrammelige Lokal pflegt einen sehr produktbetonten Minimalismus. Man hat oft nur zwei, drei Aromen auf dem Teller, die aber verschränken sich in großartiger Harmonie – etwa bei den Krabben mit Lappentang und frischem Meerrettich oder bei der handgetauchten Jakobsmuschel auf einer Hagebutten-Rapsöl-Emulsion. Es gibt auch ein gleichwertiges vegetarisches Angebot. Sehr netter, entspannter Service. Im Sommer sitzt es sich angenehm, wenn auch wacklig, an den Tischen vor der Tür.

Clemens-Schultz-Str. 18, Tel. 74 20 39 39, restaurant- haco.com. Geöffnet dienstags bis samstags von 18 bis 24 Uhr. Menü ab 56 €

VU

Nicht ärgern, wenn der Service Sie belehrt oder ignoriert. Höflichkeit ist keine Stärke des etwas versteckten kleinen Lokals. Dafür bekommt man hier vietnamesische Küche abseits der üblichen Nummernrevuen mit ein paar Hundert Gerichten. Spezialität des Hauses ist Phô nach dem Rezept von Mama Vu, der Mutter der Betreiber. Die würzige Rindfleischsuppe hat wie die wenigen anderen Speisen hier eine Aromendichte, die man in den meisten anderen Lokalen kaum erahnen kann. Die Einrichtung erinnert mehr an eine Bar und verzichtet komplett auf Fernost-Folklore.

Kleine Freiheit 68. Geöffnet dienstags bis freitags von 12 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr, sonntags von 15 bis 21 Uhr. Hauptgerichte um 10 €. Besser frühzeitig kommen, die Speisen gehen schnell aus

Mexiko Straße

Die Eigenwerbung "best tacos in town" könnte durchaus stimmen. Es steckt jedenfalls eine Menge Leben in den diversen kraftvoll gewürzten Teigtaschen, die man auch in veganen und glutenfreien Varianten bekommt. Vor der Tür des lustig eingerichteten kleinen Lokals herrscht ordentlich Trubel, so gut wie immer sitzen Gäste draußen oder warten auf Einlass. Reservierungsversuche sind zwecklos. Der sympathische Service findet aber meistens eine Lösung. Zur Not stellt man sich erst einmal für ein, zwei der prima Cocktails an die Bar.

Detlev-Bremer-Str. 43, mexikostrasse.com. Geöffnet dienstags bis donnerstags von 17.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 17.30 bis 23 Uhr, sonntags von 16.30 bis 21 Uhr. Kleine Gerichte um 5 €

Han Mi

Der Koreaner aus dem Grindelviertel wurde vermisst, als er vor gut einem Jahr schloss. Nun hat er auf St. Pauli neu eröffnet, gleich hinter der Spielbank. Die große Brasserie mit Tischgrills besticht nicht durch Heimeligkeit. Trotzdem bleiben die Gäste lang. Die Menüs sind zum Teilen ausgelegt und werden mit allerlei Beilagen, vor allem fermentierten Gemüsen à la Kimchi, serviert. So bekommt man für wenig Geld einen Eindruck dieser unterschätzten asiatischen Küche. Eine gute Wahl sind die Pfannkuchen, die sehr anders schmecken als die uns vertrauten.

Kleine Seilerstraße 1, Tel. 78 01 07 77, hanmi.de. Geöffnet montags bis samstags von 11.30 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr, sonntags von 17 bis 23 Uhr. Hauptgerichte um 17 €