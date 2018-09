"Was ist denn hier für eine Party?", fragt die junge Frau mit der Bierflasche in der Hand. Es ist eine laue Nacht, und auf dem Kirchplatz stehen Trauben von Menschen und plaudern. In manch einer Gruppe wird auch wild gestikuliert. Der Turm ragt in den schwarzblauen Himmel. Aus dem Altarraum dringt leichter Jazz. Eine Band aus der Nachbarschaft spielt. Alles Profis. Das hört man. "Dürfen die das denn?", fragt die Studentin mich sichtlich irritiert. "Und darf man da einfach so rein?" Jetzt bin ich irritiert. "Klar dürfen wir das. Heute ist lange Nacht der Kirchen." "So kenne ich diese Kirche gar nicht. Dabei wohne ich um die Ecke", sagt mein Gegenüber. "Kannst Simone zu mir sagen. Ich studiere nämlich Musik und gehe da jetzt rein. Mache ich sonst nie." Vielleicht war es nur eine Glücksbegegnung.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

In der Langen Nacht der Kirchen sind viele unterwegs, die sich auch bei Tageslicht nicht scheuen, sie zu betreten. Doch in dieser einen Nacht im Jahr wirken die sakralen Räume wie verzaubert, manche wird zur geheimnisvollen Höhle, in der Zehnjährige gebannt einer szenischen Lesung lauschen. Endlich mal lange aufbleiben, und das in der Kirche. Andere Kirchen werden zu Resonanzräumen der Musik, von Gregorianik bis Techno und Pop. In der Jugendkirche wird noch aufgelegt, wenn in allen Kirchen das Licht ausgegangen ist. Abendandachten und Diskussionen zur Zukunft dieser Stadtgesellschaft, Gottesdienste und Theater, Lesungen oder einfach nur Stille – in dieser Nacht ist es leichter, über die Schwelle zu treten. Bei dem Leutegewimmel fällt es nicht so auf, wie fremd manche sich fühlen oder wie überraschend vertraut.

Vielleicht sollten die Kirchen regelmäßig abends oder nachts öffnen, wenn die Farben des Tages sich verwandelt haben. In der Bibel ist die Nacht der Ort für Gottesbegegnungen aller Art, für Nikodemus-Gespräche, in denen Fragen gestellt werden, die nicht in ein Twitterformat passen, für Lieder, die 16 Strophen haben, für ganz Neues und ganz altes, frisch Erfundenes und lang Vergessenes, für ästhetische und religiöse Erfahrung und die grüne Grenze dazwischen. Nachts ist es leichter und schwerer zugleich. Hier kann man sich in Ruhe um Kopf und Kragen reden über die Zukunft des Landes am Tag nach Chemnitz, hier hat der Pastor eine Jeans an und die Jungs vom Knabenchor tragen Anzug.

Eine wunderbar verkehrte Welt, in der Kirchen das tun, was sie eigentlich immer tun sollten: die Stadt und ihre Menschen mit offenen Armen empfangen, um dem Undarstellbaren Platz zu machen.