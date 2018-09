Es gibt gute Nachrichten, wenn ab Mitte dieser Woche Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown als Gastgeber für Klimaschützer aus aller Welt auftritt. Wenn tagelang Bilder aus San Francisco in den Nachrichten auftauchen – und seien sie noch so klischeehaft mit Erdkugeln und Eisbären dekoriert. Wenn es heißen wird, es sei jenes erklärt und dieses vereinbart worden auf dem Climate Action Summit. Dann ist das nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht – die Zahlen zeigen nämlich: Es bringt etwas.

Der Action Summit ist ein etwas anderer Gipfel. Denn er richtet sich nicht, wie die UN-Klimakonferenzen, vor allem an Staaten. In San Francisco treffen sich Vertreter einzelner Städte, Unternehmen, Regionen und Bundesstaaten, die beim Klimaschutz vorpreschen. Viele haben sich in Initiativen zusammengefunden.

Ein paar Beispiele: Die Global Covenant of Mayors, in der sich 9000 Bürgermeister zusammengeschlossen haben. Oder die Under2Coalition von mehr als 200 Lokal- und Regionalregierungen, 2015 angestoßen vom Bundesstaat Kalifornien und dem Bundesland Baden-Württemberg. Oder die Initiative RE100, in der 2000 Unternehmen aus der ganzen Welt versprochen haben, im Jahr 2050 ihren Strom zu 100 Prozent aus nicht fossilen Quellen zu beziehen.

Was derlei Freiwilligkeitsvielfalt fürs Klima bringt, war lange unklar. Nun haben Forscher aus Deutschland, den Niederlanden und den USA im großen Stil Zahlen zusammengetragen, sortiert und addiert. Vor dem Gipfel in San Francisco veröffentlichten sie ihren Report Global Climate Action from Cities, Regions and Businesses. Es ist eine Art Hochrechnung unzähliger einzelner Klimaschutzvorhaben geworden.

Das zentrale, hoffnungsvolle Ergebnis dieser Analyse lautet: Zwischen 15 und 23 Gigatonnen Treibhausgase können zusätzlich eingespart werden. "Die weltweiten Emissionen im Jahr 2030 lägen [damit] etwa um ein Drittel niedriger als nur durch die gegenwärtige Politik nationaler Regierungen", schreiben die Autoren, die am Kölner New Climate Institute, an der Universität Yale und beim niederländischen Umweltamt PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) forschen.

Natürlich ist nicht gewiss, dass es so kommt. Aber die Analyse ist zumindest ein nüchterner, detaillierter Blick auf den Stand der Dinge, der Hoffnung macht. Sie taugt als Gegenmittel gegen jenes überwältigende Gefühl, das sich beim Thema Klimaschutz schnell einstellt, sobald man sich die Dimension des Problems vergegenwärtigt: Wie soll die Welt sich bloß einigen? Wie soll das in so kurzer Zeit gelingen? Und was kann selbst der größte Aufwand im kleinen Deutschland ausrichten, wenn andere Länder nicht mitmachen? Anstatt einer Antwort schleicht sich Mutlosigkeit ein: Bringt doch eh alles nichts mehr.

Solcher Fatalismus verdeckt, wie die Menschheit doch noch, im wahrsten Sinne des Wortes, die Kurve bekommen kann – trotz der miserablen Ausgangslage.

Gegenwärtig stoßen die Menschen etwa 50 Gigatonnen "Kohlendioxid-Äquivalent" (so verrechnet man CO₂ und andere Treibhausgase miteinander) im Jahr aus. Viel zu viel. Denn soll die Erderwärmung bis 2100 "deutlich unter zwei Grad über vorindustriellem Niveau" gehalten werden, wie es im Paris-Abkommen heißt, darf gar nicht mehr so arg viel Treibhausgas in die Luft gelangen.

Der genaue Umfang dieses noch erlaubten "Kohlenstoffbudgets" ist umstritten. Viele Klimaforscher gehen von 600 Gigatonnen aus, andere großzügiger von 800. Tatsächlich nimmt der Ausstoß der gesamten Menschheit immer noch zu, wenngleich langsamer. Die Emissionen müssten aber ganz rasch sinken. Spätestens 2020, sagen viele Experten.

Unvorstellbar?