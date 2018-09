Lösen Sie das aktuelle Rätsel online



Waagerecht:

7 Hat das passende Kaliber, um erwähnt zu werden, wenn’s dicke kommt 11 Zu schön, um wahr zu sein 14 Die Kunst der Sternenergiebändigung 16 Augenfällige Mitgefühlssignale, altmodisch 18 Je festlicher der Abend, desto überlegener in Kleid-Kombination 19 Helfende Handarbeit: Wer ... Leuten eingeladen ist, mag Champagnerdurst mitbringen 20 Restwertsachen, allenfalls 21 Sind Lösung, losgelöst von der üblichen Dosenversorgung 22 Wer sein Herz dem Ehrgeiz öffnet, verschließt es der ... (chines. Sprichwort) 23 Viele Gesetze machen viele Richter und mindestens dreimal so viele ... (Th. v. Hippel) 26 Lageangabe, jedenfalls nicht um die Ecke 27 Insbesondere als Komposition aus anregendem Schwarz und munter machendem Weiß gefragt 29 Unfreiwilligen Einsiedler brachte der auf den Romantitel 31 Buchstäbliche Anführerin in der Ottostadt 33 Gegenstand des Treibens der Widersacher des Zusammenhalts 34 Fruchtig als Dessert verzehrt oder gemüslich früher im Menü goutiert 35 Feste Einrichtung der Fahrgastlichkeit 36 Immission, wo Stängel glimmt 37 Ist von der Rolle, kommt gerade recht als schnelle Stärkung 38 Setzte ein B vor 24 senkrecht in seinem fruchtigsten Filmtitel 39 Mag existieren, seit es zum Bruch kam 40 Vor allem Erfahrungswachstum sei ihm gewünscht in seiner Zweistelligkeit seit Jahren 41 Das dort Erwähnte bleibt für Zuspätkommer rätselhaft



Senkrecht:

1 Es ist immer noch besser, eine Frage zu untersuchen, ohne sie zu ..., als sie zu ..., ohne sie untersucht zu haben (J. Joubert) 2 Überlegen mag weiterhelfen, ... aktuell wird: Tipp zur Knappheitsvermeidung 3 Nach zuvor, vor nachher 4 Sind kein bisschen von Pappe in der Muskel-Version 5 Chance für ihn war John-and-Yoko-Anliegen 6 Wer ... sät, kann keine Trauben ernten (Sprichwort) 7 Der ideale ist stets ganz Ohr fürs Marketingeling 8 Schlag-um-Schlag-Veranstaltung auf dem Rücken anderer 9 Der Norddeutsche wär’s, hörte er’s aus süddeutschem Munde 10 Beim Autor inklusive: ein besonderer Ort in Madame Bovarys Romantikwelt 11 Das Gelbe vom Ei fürs Versüßen eines Sommertags, im Gegensatz zu 16 senkrecht 12 Am Anfang vom Werdegang dessen, der nicht vom Himmel fällt 13 Teil vom Segelflickzeug? Schlankeste Riffbewohnerin! 15 In seinem Fall war Zypern Tatort, Eifersucht Motiv 16 Handelsgut der – wie man sagt – wenig erfolgversprechenden Art 17 Was Männer und Frauen im Himmel tun, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie nicht ... (J. Swift) 24 Gibt der Colada das Piña-Aroma 25 Mit Bedacht versprechen und ... halten macht guten Leumund (Sprichwort) 26 Kostprädikat wie Strandsandqualität 28 Bisweilen auch schon Kino-Held seiner Tagebücher voller Comic 29 Im Rahmen gewisser Anredeartigkeiten auch über den Kreis von Lovers & Friends hinaus verwendet 30 Viel mehr nicht als die Initiale der sich darauf reimenden Geschäftsstelle 31 Reimt sich auf Festival wie Headbangernacken auf Wacken 32 Erstes Objekt meist gar nicht musikalischen Spieltriebs

Lösung von Nr. 2448 (Sommerpreisrätsel Folge 9, ZEITmagazin Nr. 36/2018):



Waagerecht:

7 STOEPSEL 11 Motoren-ERFINDER Nicolaus Otto 16 FORTS = Fortsetzung, Festungen 17 scheuer Lappen und SCHEUERLAPPEN 19 RATSCHLAEGE 20 ASIA = Asien (engl.) 21 FOEHN 22 INSEKT in Sekt 24 HEFE 26 RUECKFRAGE mit Frack 27 STAAT 28 ABTEI 29 ESTEN 31 Bienen-, Ameisen-FLEISS 33 BEO 34 RUR in Somme-rur-laub 35 RANG in O-rang-e 36 SEGELREGATTA 42 PENSEE = stiefmütterchenblau, in Al-pensee 43 NICKEN 44 GREENS (Golf) 46 tollen und das TOLLEN 47 KABUESEN, düstere Kammern, Kombüsen



Senkrecht:

1 STRAFF 2 DESSERT 3 Straßburg und KEHL 4 REUE 5 MILANE aus e-i-n-m-a-l 6 SEPA = Single Euro Payments Area 7 SORGENFREI aus F-e-r-i-e-n-G-r-o-s 8 OTTO = acht (ital.) 9 SCHNEISEN 10 LEA, "Leiser" 12 REG = Regierung 13 FREIGEBEN aus B-e-g-r-e-i-f-e-n 14 NASS 15 RESTAURANT 17 (Satelliten-)SCHUESSELN 18 PIETER Brueghel d. Ä. 23 KANUTEN 25 "EBENSO!" 27 STOA = Säulenhalle 28 ALANT in g-alant 30 Sauergras SEGGE 32 IGEL, IGeL = Individuelle Gesundheitsleistungen 37 GIN in S-ing-apore Sl-ing 38 Würfel-ECKE 39 LKA = Landeskriminalamt 40 REBE in Rebe-llion 41 TEE in Ern-tee-infahren 45 RSM = San Marino, in Verkeh-rsm-ittel