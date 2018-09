Emmanuel Macrons Vision von "Europa-Universitäten" hat auch hierzulande erste Debatten über mögliche gemeinsame Lehrinhalte ausgelöst. Vor allem die arg gebeutelten Geisteswissenschaften wittern Morgenluft, zumal sich Macron bisher als Kenner von Literatur und Philosophie erwiesen hat. Angeregt von dieser Atmosphäre, schmieden auch die verbliebenen Freunde humanistischer Bildung eifrig Zukunftspläne – immerhin haben es antike Klassiker wie Homers Ilias und Odyssee oder auch Vergils Aeneis immer noch in manchen Kanon von heute geschafft.

Schützenhilfe könnten zwei Bücher leisten, allerdings nicht aus französischer, sondern aus italienischer Feder. Es handelt sich um leidenschaftliche Plädoyers, eines für die griechische, eines für die lateinische Sprache und Literatur. Wie schon die Buchtitel Warum Altgriechisch genial ist und Latein lebt verraten, setzen die Verfasser nicht auf die altbekannten rationalen Argumente zur Verteidigung der alten Sprachen; vielmehr sind Schönheit und Liebe die Schlagwörter dieser beiden Sprachbiografien. Dass die beiden in Italien sehr erfolgreichen Bücher ins Deutsche übersetzt wurden, spricht für die in ihnen keimenden Hoffnungen, mit den beiden alten Sprachen auch andere Länder, vielleicht die Welt zurückzuerobern.

Vor allem das Griechische, das an Schulen und Universitäten immer häufiger Sparzwängen zum Opfer fällt, könnte neue Freunde gebrauchen. So lädt Andrea Marcolongo auf eine bunte Reise durch das faszinierende Reich der griechischen Grammatik ein; ihre Begeisterung für ausgestorbene Tempora wie den Aorist oder Modi wie Optativ und Eventualis, für Behauchungen und Akzente sowie für die beeindruckende Vielfalt an Partikeln, mit deren Hilfe so viele unterschiedliche Nuancen zum Ausdruck gebracht werden können, ist ansteckend. Sprachgeschichtlich weist Marcolongo den Weg von der Vielzahl der älteren Dialekte bis zur hellenistischen Koine, der vereinfachten Gemeinschaftssprache. Dieses Griechisch mit seinem hohen kulturellen Wert haben auch die römischen Eroberer respektiert – und für ihre eigene Weiterentwicklung zu nutzen gewusst. Was wiederum den besonderen Reiz des Lateinischen ausmacht, kann man bei Nicola Gardini nachlesen, der dessen "köstliche Perfektion" (Giacomo Leopardi) anhand diverser Klassiker wie Catull, Cicero, Lukrez, Vergil, Horaz, Properz, Ovid und Augustinus eindrucksvoll vor Augen führt.

Das Besondere dieser Bücher ist ihr persönlicher Ton. Den Autoren hat ihre Lieblingssprache offenbar zu beruflichem und privatem Glück verholfen, beide haben sie als eine Art Lebenskompass eingesetzt – und wollen uns zeigen, wie auch wir auf diese Weise die Welt und uns selbst besser verstehen können. Bleibt zu hoffen, dass auch das deutsche Publikum diese schönen Aussichten goutieren wird.

Andrea Marcolongo: Warum Altgriechisch genial ist. Eine Liebeserklärung an die Sprache, mit der alles begann; aus dem Italienischen von Andreas Thomsen; Piper Verlag, München 2018; 272 S., 22,– €



Nicola Gardini: Latein lebt. Von der Schönheit einer nutzlosen Sprache; aus dem Italienischen von Stefanie Römer; Rowohlt Verlag, Reinbek 2018; 304 S., 19,95 €