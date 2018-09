Erfolgreiche Schulpolitik, das wird angesichts der hitzigen ideologischen Debatten gern vergessen, setzt gutes Handwerk voraus. Wenn also Bayern – wie zum Beispiel auch Hamburg und Hessen – aktuell weniger Probleme mit der Lehrerversorgung hat als andere Bundesländer, dann stellt sich die Frage, was der Südstaat besser macht.

Zunächst einmal bietet Bayern seinen Lehrkräften sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze. Anders als in den meisten anderen Ländern sind 95 Prozent von ihnen Beamte oder haben einen unbefristeten Angestelltenvertrag. Und sie werden überdurchschnittlich gut bezahlt, verdienen im Monat mehrere Hundert Euro mehr als ihre Kollegen etwa in Rheinland-Pfalz.

Die vergleichsweise gute Versorgung der bayerischen Schulen mit Lehrern erklärt sich aber vor allem dadurch, dass die Beamten des bayerischen Kultusministeriums akribisch und zeitnah den künftigen Lehrerbedarf vorhersehen. Der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm, der die Versorgung mit Lehrkräften seit Jahrzehnten beobachtet, ist voll des Lobes: "Die Bayern sind exzellent mit ihren Prognosen."

Als Laie stellt man sich vor, dass die Prognose des Lehrerbedarfs ein einfacher Vorgang sein müsse: Man schaut halt auf die Geburtenzahlen und rechnet aus, wie viele Erstklässler sechs Jahre später in die Schulen strömen. Dann weiß man, wie viele Lehrer gebraucht werden.

Doch so einfach ist es nicht. Das kann eine Reihe von Zahlen deutlich machen. Schaut man sich die Geburtenstatistik der letzten Jahre an, so sinkt die Zahl der Neugeborenen in Deutschland vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2009 um rund 100.000, von 766.999 auf 665.126; das deutet auf ein kräftiges Schrumpfen der Schülerzahl und somit des Bedarfs an Lehrkräften hin. 2010 kommen plötzlich 12.821 Kinder mehr zur Welt als 2009. Dann die Entwarnung: Im Jahr 2011 sind es wieder 15.262 weniger. Im Jahr 2012 werden wiederum 10.859 mehr Kinder geboren.

Das könnte, wie 2010, ein Ausreißer sein. Doch 2013 geht es weiter: plus 8525 Geburten. Und jetzt nimmt der Zuwachs an Geburten erst richtig Fahrt auf: plus 32.858 (2014), plus 22.648 (2015), plus 54.556 (2016). Wir haben jetzt wieder höhere Geburtenraten als im Jahr 2000, wer hätte damit gerechnet? Vielleicht eine Folge der guten Wirtschaftslage, von mehr Kindergärten, dem Elterngeld, einer familienfreundlicheren Politik?

Die Sachlage ist jedenfalls überraschend, weil wir uns in den Jahren davor auf eine schrumpfende Bevölkerung eingestellt hatten. Das entschuldigt die Trägheit der meisten Bildungspolitiker nicht, aber es erklärt sie zum Teil. Man hatte mit rückläufigen Schülerzahlen gerechnet und ist auf den Gegentrend erst zu spät aufmerksam geworden. Bis vor Kurzem arbeitete Nordrhein-Westfalen etwa noch mit den Prognosen aus dem Jahr 2011.

Anders das bayerische Kultusministerium: Dort wurde und wird mit großem Aufwand die "Jährliche Lehrerbedarfsprognose" erstellt. Sie dient dazu, den Interessenten für die Lehramtsstudiengänge ein realistisches Bild der Berufschancen zu zeichnen, und sie ist die Grundlage dafür, den Bedarf an Studien- und Weiterbildungsplätzen zu planen.

Bayern schult zum Beispiel seit einigen Jahren Realschul- und Gymnasiallehrer für den Unterricht an Grund- und Mittelschulen um. Rund 840 Lehrer haben diese Weiterbildung bereits abgeschlossen, weitere 1440 Lehrkräfte nehmen seit diesem September daran teil. Zusätzlich wurden weitere Studienplätze für das Grundschullehramt eingerichtet.

Natürlich kommt auch Bayern mal in Bedrängnis, etwa wenn 2016 durch den Zuzug von Flüchtlingen Tausende Grundschüler mehr versorgt werden müssen als geplant. Dann wird ebenfalls an der Qualitätsschraube gedreht, um die Versorgung zu sichern. So erhalten derzeit auch leistungsschwächere Junglehrer mit einer Staatsnote von 3,5 die Chance, in den Schuldienst übernommen zu werden.

Aber unterm Strich zeigt das bayerische Kultusministerium, wie man mit solidem Handwerk die Grundlage für verlässliche Schulpolitik legen kann.