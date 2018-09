Berührung ist vor allem lebendig, sie lässt Energie von einem Körper in den anderen fließen. Sie überträgt sich, als ein Ausdruck von Verbundenheit. Wenn keine Beziehung entsteht, etwa weil ein Körper blockiert, stockt die Energie. Sonst fließt sie durch die Hände der Masseurin zurück als Wohlgefühl. Alles hängt davon ab, ob man sich aufeinander einlassen kann. Ob es passt oder stimmt. Das ist natürlich schwierig, weil alle im Stress sind. Aber Berührung ist möglich. Sie hat mit Hingabe zu tun. Damit, loslassen zu können, die Kontrolle, die wir alle kulturell gelernt haben, einmal abzugeben. Mit Vertrauen.

Berührung ist eine Wechselbeziehung: Man kann spüren, dass der andere es gut meint. Genauer lässt sich diese Erfahrung nicht benennen: Man spürt es einfach. Manche sprechen davon, durch die Berührungen der Massage bekämen sie das Gefühl "Ich kann fliegen". Diese Wirkung hat viel mit der Absicht des massierenden Menschen zu tun, und in der täuscht man sich nicht. Wenn jemand keine guten Absichten hat, spürt man das, es überträgt sich über die Hände. Bisweilen sieht man es im Gesicht: an geröteten Wangen, sowohl bei der Massierten wie auch bei mir. Auch ich bin von vielen massiert worden, und man merkt, ob jemand für den Beruf brennt oder ob er es nur des Geldes wegen macht. Es ist eine andere Energie, die dann spürbar wird.

Ein Mensch kann sich vor meinen Händen auch verstecken oder vor der Berührung verschließen, ja, das gibt es. Das spüre ich. Wer sich nicht öffnen kann oder will, blockiert den Energiefluss. Es kommt vor, dass ein Mensch auf der Liege die Augen nicht schließt, sondern dass er mich beobachtet, kontrolliert. Manche können den Kontrollzwang nicht lassen. Für beide spürbar, entsteht dann kein Vertrauen.

Ich passe natürlich auf, dass man sich unter meinen Händen sicher fühlen kann: Das heißt sicher vor ungewollter Nacktheit, vor Schmerz, sicher vor ungewollter Berührung. Diese Professionalität überträgt sich, die Menschen spüren, dass ich die Berührungen gelernt habe, das schafft Vertrauen. Aber Professionalität oder gar der Akt des Bezahlens meiner Arbeit ist keine Voraussetzung dafür, dass Berührung wohltut. Wer sich gern berühren lässt, kann solche Berührung auch von seinem Partner erfahren. Nur muss es eben freiwillig geschehen, sonst wirkt es nicht.

Beide Seiten dürfen keine Berührungsängste haben. Sonst fließt die Energie nicht. Ich spüre es, wenn ein Mensch durch die Tür tritt, ob die Wechselseitigkeit gegeben ist, ob es passt oder nicht. An der Mimik, am Händedruck.

Was mich übrigens überrascht hat: Als ich meinen Beruf aufnahm, lag ich mit meinen Vorannahmen doppelt falsch. Denn ich stellte fest: Frauen können sich nicht besser auf eine Massage einlassen als Männer. Und kein Mann, den ich massiert habe, war je anzüglich oder gar übergriffig zu mir. Kein einziges Mal. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind meiner Erfahrung nach überhaupt gering. Und wer Angst vor Berührung hat, kommt gar nicht zu mir. Viele trauen sich nicht: Sie kennen es nicht. Sie haben sich daran gewöhnt, berührungslos in Gesellschaft zu leben.

Wer gute Berührung nicht kennt, hat Angst davor. Wenn jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, merkt sich das der Körper. Ich glaube aber, dass Berührung an sich heilsam ist und wohltut. Sie stärkt das Immunsystem. Der Berührungsdruck muss nicht schmerzhaft sein, um zu wirken, auch wenn es manchmal nicht ohne Schmerzreize geht. Der Schmerz und der Druck gehören ja bei vielen Massagen dazu. Viele suchen einfach die Linderung ihrer Schmerzen bei muskulärer Verspannung.

Die positive Wirkung von Massagen, die man in der Serotonin-Ausschüttung sogar messen kann, entsteht meiner Erfahrung nach aus der Absicht, die jemand ausstrahlt, als eine Form der Zuwendung. Wie in der Pflege, wenn sie den Namen verdient. Auf die spürbar gute Absicht kommt es an.