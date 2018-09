Offen gesagt, musste ich grinsen, als ich die Buchankündigung sah. Muslim Men. Unterzeile: Wer sie sind, was sie wollen. Haltloses Kichern, Gefühl der Schadenfreude. Ich dachte zurück an das Buch, über das ich mich vor einigen Tagen schnaubend gebeugt hatte: Philosophinnen – Denken, um zu leben, an dieses Gefühl der Verarschung. Frauen können denken. Oooooo. Seit einem halben Jahrtausend gibt es Versuche, das klarzumachen, nie kommen die Weiber heraus aus ihrer Sonderdenkfrauenzone. Man stelle sich vor, ein Buch mit dem Titel: "Männliche Philosophen – Denken, um zu ficken". Pardon. "Männliche Lyriker des 19. Jahrhunderts". Okay? Jedenfalls umwölkt das Männliche, also vor Weinstein, ein laut hallendes Schweigen. Und jetzt: Muslim Men. Im christlichen Herder Verlag!

"Dieser muslimische Mann ist, wenn nicht gerade der exotische und erotische Barbar, ein Terrorist oder Krimineller oder ein unterdrückendes und haariges Etwas auf zwei Beinen", schreibt die Autorin Sineb El Masrar, die, wie sollte es anders sein, schon ein Buch über "Muslim Girls" vorgelegt hat und sich hier nun mutig in die Vorurteilslage stürzt. Freud würde sich die Augen reiben. In diesem Buch ist das unbekannte Wesen kein zu Hysterie und Frigidität neigendes, lockiges Etwas, sondern ein mit Testosteron vollgepumptes Rätsel, das auf seinem dunkelhäutigen Kontinent penetrant nach Moschus duftet, den geleasten Maybach aufheulend durch eine Tempo-30-Zone steuert und außerhalb von Maybachs oder 9er BMW als Anabolikaschrank herumirrt. Ein Gangster-Rapper, der nachts am Späti-Kiosk das Regal mit Energydrinks leer räumt. Weil Bier ja böse ist. Täglich nachjustierte, millimeterscharfe Undercuts. Apropos scharf: erotisiert über alle Ohren, dazu die Neigung zum Klauen. Die Autorin arrondiert so halb spöttisch, halb bewundernd die gängigen Vorurteile, die sich mal bestätigen, mal nicht, und hat eine beachtliche Kohorte eingekreist: 2,35 Millionen Männer. Also 50 Prozent der etwa 4,7 Millionen Muslime in Deutschland, die sich typischerweise hälftig in weiblich und männlich teilen. Der kleine muslimische Unterschied zum Mann an sich ist die Religion, die eine Verschiebung zum Sonderfall bewirkt, man möchte es als Feminisierung des Mannes beschreiben. Heiliger Prophet!

Der "muslimische Mann" wird hier interessanterweise so wahrgenommen wie früher der "Neger" in den Südstaaten Amerikas, also als Bedrohung für die unschuldige weiße Jungfrau, ein narratives Muster, so penetrant wie der genannte Moschusduft, das sich jüngst sogar in Emma fand (#Chemnitz). Der "muslimische Mann" sitzt andererseits der Autorin El Masrar auch mal als Senioren-Molli im Kaftan gegenüber. Auch sehr interessant: als süßer Transgender-Callboy, der vorurteilslos muslimische wie nicht muslimische Kunden bedient. Durch das Buch zieht sich die besorgte Frage, wie sich solche Wesen je in die deutsche Männerwelt integrieren, will sagen, in die männertypische Unsichtbarkeit diffundieren.

Nun, einige haben es ja geschafft. Der Amazon-Auslieferer, der uns die heiß erwartete Klobürste aus dem Premium-Versand bringt, wen interessiert, ob er betet und zu wem? Die Nervensäge von der Telekom, die mal wieder die Internetschaltung vermasselt, der Fußballer, der brav seine Tore schießt. Der Zahnarzt, der nicht bohrt. Der Typ an der Tanke, solange er subito die Batterie auswechselt. Sie alle sind unter der religiösen Wahrnehmungsschranke durchgetaucht, man möchte es eine Seehoferisierung nennen, der Innenminister wird in Berlin ja auch nicht als "christlicher Mann in der Politik" wahrgenommen. Ob das wünschenswert wäre? Für ihn? Die Christenheit? Darüber, Männer, muss ich noch mal nachdenken.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio