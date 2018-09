Was heißt Tradition? Das schreckliche 20. Jahrhundert, das "Zeitalter der Wölfe", wie Ossip Mandelstam es nannte, bevor er ihm selbst zum Opfer fiel, hat uns beigebracht, zur Kultur fast reflexhaft auch die Barbarei hinzuzudenken. Manchmal entsteht aus dieser Konfrontation schon wieder eine eigene Art Folklore. Es ist jetzt 18 Jahre her. Ein Freund von mir hatte Karten geschenkt bekommen, wir waren neugierig, und so fuhren wir nach Mauthausen. Ein paar der Anwesenden werden sich vielleicht noch erinnern: Eine Gruppe wohlmeinender Leute – ich verwende das Wort ohne ironischen Beiklang, denn sie meinten tatsächlich wohl, und das ist nicht wenig –, eine Gruppe wohlmeinender Leute also hatte beschlossen, im Lager Mauthausen ein Gedenkkonzert abzuhalten. Die Wiener Philharmoniker sollten spielen, und zwar – denn wo das Grauen am größten gewesen war, wollte man auch, die Waage im Gleichgewicht haltend, zum höchsten Kulturgut greifen – Beethovens Neunte.

