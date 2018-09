DIE ZEIT: In Frankreich ist es im Ferienmonat August gute Tradition, im Privaten die großen Fragen zu wälzen. Gehörte die deutsche Frage in diesem Jahr wieder dazu?

Henri de Castries: Ich fürchte den Nationalismus, überall in Europa. Stattdessen bedarf es eines europäischen Patriotismus, der viel dazu beitragen kann, Wohlstand und Sicherheit der Völker unseres Kontinents zu garantieren.

Laurent Berger: Mich beunruhigt die Lage in Deutschland sehr. Unsere Unfähigkeit, bei den großen Themen Migration und wirtschaftlicher Konvergenz Einigkeit zu erzielen, führt zu Spannungen, die jedes einzelne europäische Land spalten. Und das in einer Zeit, in der international das Ende des Multilateralismus droht.

ZEIT: Aber ein Deutschland mit Vollbeschäftigung und einer ewigen Kanzlerin schien aus französischer Sicht bisher als positive Ausnahme.

Berger: Deutschland hätte schon seit Jahren viel mehr Führungsstärke in Europa zeigen müssen, mit mehr Investitionen und mehr koordinierten europäischen Initiativen. Dass das nicht geschah, ist aber auch unsere Schuld: Wir Franzosen haben brav geklatscht, als Deutschland in der Flüchtlingskrise viele Menschen aufnahm, aber ansonsten unsere Hände in Unschuld gewaschen und nichts getan.

De Castries: Bis hierher stimme ich Laurent Berger voll zu. Deutschland war 70 Jahre lang eine vorbildliche Demokratie und ausgezeichnet gelenkte Volkswirtschaft. Aber heute steht das Land vor den gleichen Herausforderungen, die derzeit alle westlichen Demokratien bedrohen: erstens der Klimawandel, zweitens die schwache Geburtenrate und steigende Lebenserwartung bei zunehmendem Migrationsdruck und drittens die technologischen Umwälzungen. Selbst wenn Deutschland bisher als Musterschüler galt, sind seine Institutionen derzeit unfähig, diese Herausforderungen zu meistern.

ZEIT: Unsere Wirtschaft strotzt vor Kraft!

De Castries: Bis in die Neunzigerjahre war die Welt für die sogenannte Mittelschicht stabil, sie hatten einen sicheren Arbeitsplatz und lebten hinter Landesgrenzen, die sie schützten. Dieses Modell funktioniert im ganzen Westen nicht mehr, und das gilt auch für Deutschland.

ZEIT: Aber gerade Ihr Präsident Emmanuel Macron sprach bisher immer vom deutschen Modell.

Laurent Berger Der 49-Jährige gilt als Frankreichs erfolgreichster Gewerkschaftsführer. Seit 2012 steht er an der Spitze der CFDT, die ihre Wurzeln in der christlichen Arbeiterbewegung hat und als reformorientiert gilt. Sie steht der Regierung von Präsident Emmanuel Macron mal kritisch, mal konstruktiv gegenüber. 2017 stieg die CFDT bei den Delegiertenwahlen in Frankreichs privaten Unternehmen zur stärksten Kraft auf.

Berger: Deutschland hat große wirtschaftliche Leistungen erbracht. Die Organisation der Branchen ist vorbildlich, und die Wertschöpfungsketten in den großen deutschen Unternehmen sind den unsrigen überlegen, auch wenn französische Großkonzerne aufgeholt haben. Ich betone immer, wie sehr die Zuverlässigkeit des sozialen Dialogs für Deutschland von Vorteil ist, was mir regelmäßig den Vorwurf einbringt, der deutscheste aller französischen Gewerkschafter zu sein. Aber: Die Ungleichheit ist zu groß. Es gibt zu viel prekäre Arbeit in Deutschland.

ZEIT: Gibt es überhaupt noch ein gemeinsames Gesellschaftmodell in Europa?

Berger: Der Wandel kommt für alle zu schnell. Die Mittelschichten sind ihm nicht gewachsen. Keiner von uns, auch nicht der Klügste, kann den Leuten heute sagen, wo es morgen langgeht. Deshalb gibt es für viele kein Gesellschaftsmodell mehr.

ZEIT: Was gibt es stattdessen?

Berger: Wir Europäer könnten uns auf einen gemeinsamen Kurs verständigen und auf gemeinsame Werte. Auch wenn es bei der Umsetzung Streit gibt. Es kommt auf unsere Wendigkeit und Schnelligkeit bei der Formulierung von Antworten auf neue wirtschaftliche Herausforderungen an. Aber Europa ist einfach viel zu langsam.

ZEIT: Das Tempo Ihres Präsidenten überfordert selbst Franzosen, in Umfragen wird er abgestraft.

De Castries: Moment! Emmanuel Macron bezahlt derzeit den Preis für die überzogenen Erwartungen, die er in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Er muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Wir leben immer noch in prosperierenden Volkswirtschaften. Allerdings haben wir derzeit große Schwierigkeiten, uns die weitere Entwicklung vorzustellen, dafür braucht es Visionen.