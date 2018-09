Ich war einer Stadt verfallen, ohne sie zu kennen. Als sie mich in ihren Bann schlug, wusste ich nicht mal, wo sie liegt. Ich war 14 Jahre alt und las zufällig in einem Buch von Heinrich Böll. Er schrieb von Odessa, und der Klang des Namens reichte, um in mir eine große Sehnsucht auszulösen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden