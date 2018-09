Scholz ist nicht grundsätzlich gegen die Besteuerung von Digitalunternehmen. In einem vom Leitungsstab seines Ministeriums verfassten Positionspapier heißt es, diese sollten einen "fairen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Güter" leisten. Allerdings sei eine "Nutzungsbesteuerung", wie von der Kommission geplant, "nicht zielführend". Der Grund für die Zurückhaltung: Als Exportnation profitiert Deutschland vom geltenden Grundsatz, wonach die Gewinne dort besteuert werden, wo sie entstehen. Wird ein Mercedes in Sindelfingen zusammengeschraubt und in China verkauft, muss Daimler den entsprechenden Gewinn in Deutschland versteuern. Die Sorge im Ministerium: Würde die Besteuerung von Digitalkonzernen auf die Nutzer umgestellt, könnte dies genutzt werden, um zum Nachteil Deutschlands auch in anderen Wirtschaftszweigen stärker nach diesem Prinzip vorzugehen. So könnte die chinesische Regierung auf die Idee kommen, einen aus Deutschland eingeführten Mercedes in China zu besteuern, weil erst der massenhafte Gebrauch des Fahrzeugs durch chinesische Kunden es Daimler ermöglicht, Fehlfunktionen zu erkennen und abzustellen. Im Endeffekt könnte deutsches Steuergeld ins Ausland abfließen. Im Ergebnis hätte der deutsche Staat womöglich weniger statt mehr Einnahmen.

Scholz teilt die Skepsis seiner Beamten, aber er muss auch auf seine politischen Verbündeten Rücksicht nehmen. In der SPD, aber auch in Ländern wie Frankreich wird eine offene Kritik am Modell der Kommission als ein Einknicken vor den Internetkonzernen bewertet werden. Deshalb spielt der Minister auf Zeit. Auf dem Treffen der europäischen Finanzminister wurde vereinbart, dass bis zum Jahresende ein Kompromissvorschlag erarbeitet werden soll.