Er ist ein Popstar, trägt ein weißes Muskelshirt und wird gespielt von einer Frau: Orpheus, der geniale Sänger, der Pflanzen, Steine, Höllenhunde und Götter betört. Dieser Künstler, der es schafft, bis in den Hades vorzudringen, um von dort seine verstorbene Geliebte Eurydike ins Leben zurückzuholen – was nicht gelingt, weil er sich entgegen der Vereinbarung nach ihr umdreht.

Am Thalia Theater eröffnet Antú Romero Nunes mit diesem mythischen Stoff die Spielzeit und besetzt beide Hauptrollen weiblich: Die androgyne Lisa Hagmeister ist Orpheus und Marie Löcker Eurydike. Geht es ihm ums Genderthema? Um Gleichberechtigung? Um Homosexualität? Nein, tatsächlich geht es ihm in seiner Inszenierung um die Liebe und um die Vergänglichkeit des Lebens.

Und weil dieses Leben so vergänglich ist, muss es gefeiert werden. Also dreht Nunes die Beats hoch und bringt die leere Bühne mit einer Technoparty zum Beben, bei der die Götter (Sebastian Zimmler, Sven Schelker, Björn Meyer, Pascal Houdus, Bekim Latifi) ihre Muskeln und ihre Bäuche spielen lassen. Orpheus nimmt ein eitles Bad in der Menge, während Eurydike am Bühnenrand sitzt und liest. Taubstumm ist sie und zeigt Orpheus ihre Liebe mit innigen Blicken und zurückhaltender Zeichensprache, ganz echt in ihren Gefühlen, denn der Betörung durch seine Sangeskunst kann sie nicht erliegen.

Immer wieder findet Nunes starke Bilder, baut schlaglichtartige Szenen, die von Liebe und Exzess erzählen, von Tod und Verzweiflung. Hemmungs- und übergangslos reiht er sie aneinander, springt unvermittelt von wuchtigen Bässen in kitschige Klavierakkorde. Sein Ensemble bespielt die Drehbühne mal als verruchten Nachtclub, mal als mystisch-neblige Zwischenwelt und mal als romantisches Mondscheinidyll. Musik ist dauerpräsent. Lisa Hagmeister haucht französische Melancholien, Marie Löcker entgegnet ihr auf derbem Österreichisch mit Songs zu Lust und Ewigkeit. Die Musik rettet Orpheus. Doch die Musik rettet nicht diesen Abend.

Natürlich kann man antike Legenden herrlich herunterbrechen auf alltägliche Zahnputzgewohnheiten und kurzweilige Anekdoten aus dem letzten Campingurlaub. Mit seiner Thalia-Inszenierung der Odyssee ist Nunes diese charmante Profanisierung streckenweise extrem gut gelungen. Doch sein Versuch über Orpheus erweist sich als bildschweres, ja fast verzweifeltes Daueraufbäumen. Texte von Nietzsche und Schiller werden ziellos in den Raum geworfen. Einige szenische Ideen kleben auf Schauspielschulniveau: Das Liebespaar kullert eng umschlungen zur Zigarette danach, Pascal Houdus mimt als Zeus einen türkischen Halbstarken mit Türschwellenmacht und Blumenjackett. Dazwischen robben und rutschen Körper über die Bühne. Die Tänzer und Schauspieler zischen bedrohlich, keuchen schwer. Sie kommen wohl aus der Unterwelt, sind sie doch alle grau-schwarz manieristisch überschminkt.

Nunes will die Zuschauer nicht unbedingt zum Denken bringen, sondern sie "im Fühlen trainieren", erklärt er im Programmheft. Also schüttet er sie zu, mit allen Mitteln der Kunst: Tanz, Pantomime, Clownerie, Kindertheater, Zauberkastenmagie, Anleihen aus dem Cirque du Soleil, aus Zombie- und Horrorfilmen, mit einer Menge Nebel, Musik und noch mal Musik. Doch hinter all diesen Effekten offenbart sich eine gähnende inhaltliche Leere. Und man begreift: Nunes will mit seiner Orpheus- Bearbeitung nicht politisch sein, nicht kritisch, nicht streitbar, intellektuell oder gar innovativ. Nunes will einfach nur spielen.