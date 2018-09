Da ist er, der Ottifant, trompetet durch eine Ostseeküstenlandschaft nach Max Liebermann, gefolgt von seinem Erschaffer, erkennbar an der Flügelkappe. Hier, noch einer, an der Theke der Stars im Night Diner von Edward Hopper. Und dort, sechsfach, grundiert in knalligen Farben, Pop-Art à la Warhol. Sogar ins berühmte Frau mit Katze von Picasso hat Otto sein Wappentierchen hineingemalt. Die Referenzen sind überdeutlich, ein Kunstkanon der Masse. Sie sind damit, was Otto stets war: für alle verständlich, beschmunzelbar, basisdemokratische Humorfasson.

Erste Frage: Macht man sich lächerlich, wenn man die Otto-Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe ernst nimmt? Zweite Frage: Macht man sich nicht schuldig, wenn man es nicht tut? Beide Fragen und die Annahme, die ihnen zugrunde liegt – die nämlich, dass Otto Waalkes ein Spaßmacher ist und als solcher verhandelt gehört –, führen mitten hinein ins Gesamtkunstwerk Otto, das ja im Juli seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert hat und bis dato vor allem ein auf Bühne, Kinoleinwand und im TV aufgeführtes war. Der malende, zeichnende Waalkes war am Rande präsent, als Ottifantenkritzler auf der Wettcouch von Gottschalk zum Beispiel. Aber diese Stilbreite, das Vorbilderkabinett, dafür war doch nie Zeit! Otto-Witze waren oft Dreisätze, also wirklich: drei Sätze, dann musste die Pointe kommen, sonst hätte es im WDR funktioniert, aber bei RTL schon nicht mehr. Der Otto-Dreisatz – Gegenstand, Widerstand, Handstand – ist deutsches Zwerchfellkulturerbe, so wie Loriot und Heinz Erhardt, hinter die er im Übrigen mal auf den dritten Platz der lustigsten Deutschen gewählt wurde.

Ist Waalkes ein großer Komiker? Zweifellos. Ist Waalkes aber auch ein großer Maler? Verdammt, jetzt hat er uns schon am Wickel.

Denn jede Meinung über Otto ist, egal ob wohlwollend oder böse, sogleich immanenter Bestandteil der Otto-Figur selbst, was dafür spricht, wie riesig dieser Mann geworden ist – wobei: Das Werden hat, streng genommen, vor einigen Jahren schon aufgehört. Waalkes produziert noch, die Hochphase des Otto-Kults in Deutschland aber dauerte von den späten Siebzigern bis Mitte der Achtziger. Die Zeit der Kinokassenrekorde. Überall Otto. Narrenfreiheitsjahre, in denen er machen konnte, was er wollte, weil alle ihn wollten. Damals war die Figur Otto, die vielleicht gar keine Figur ist, sondern Waalkes selbst, fertig modelliert in ihren Eigenheiten und Befremdungen, in Mimik und Gestik, Ton und Stil. All das, was folgte, sollte Verfeinerung sein. Kür. Die Schau im MKG ist auch Kür.

Eine, bei der, weil man es mit einem Komiker zu tun hat, jede Information in Anführungszeichen zu genießen ist, was den Genuss zugegebenermaßen verkompliziert. Waalkes wird geschützt durch die Wucht seines Werkes, seiner Jahre, seiner Possen. Hinter jedem Satzpunkt könnte er hervorspringen und "Holladrio, reingefallen!" rufen, am sichersten wäre es also, man setzte keine Punkte und bliebe im Ungefähren. Aber das ist auch langweilig, und langweilig war Otto nie.

Man muss sich schon trauen, selbst wenn man ihm nicht traut. Also doch noch mal hinschauen, mit Ruhe, ohne Grinsen. Was haben wir denn da? Über 200 Exponate, etliche originale Gemälde, viele frühe Zeichnungen und Bildgeschichten, dazu Spickzettel für Auftritte, Cartoons, Plattencover. Die Kuratorin Caroline Schröder musste sich erst einfühlen in diese Welt, erzählt sie, sei dann aber durchaus begeistert gewesen. Darf sie auch sein, und zwar nicht, weil sich ungeahnte Abgründe in der Otto-Welt auftun, nein. Aber weil das, was gezeigt wird, eine Leichtigkeit ausstrahlt, die den meisten Retrospektiven abgeht. Hier verwirklicht sich kein Großkomiker im Kleinen, indem er apokalyptische Bildstudien entwirft oder seit 30 Jahren dieselbe Zimmerpflanze malt, was mutmaßlich besser gefunden würde von der professionellen Kritik, weil es so "absolut unerwartet" käme. Nein! Waalkes ist als Maler das, was er als Bühnenmensch auch ist, ein Parodist, mal mehr, mal weniger brachial, aber mit Plan, mit technischer Finesse, mit Mut sowieso. Nichts ist ihm heilig, nicht mal das, was ihm heilig ist. Rembrandt, großer Otto-Held, kriegt den Ottifanten genauso ab wie van Gogh und Banksy.

Waalkes ist ein begabter, ein wendiger Kopist. Nicht im kriminellen, also Beltracci-Sinne, nicht so, dass er Provenienzforschern eine Nase drehen könnte – aber auf den ersten Blick, auf den zweiten oft auch noch. Den Beweis der Nachahmung malt er mit dem Ottifanten ohnehin dazu, darum geht es also nicht. Er will den Betrachter nicht täuschen, will ihm nur zeigen, wer die Helden sind. Picasso, Munch, Hockney, Lichtenstein. Letzterer mit umbuhlter Dame, der Otto sein Maskottchen überbringt, was sie in Sprechblase denken lässt: "Oh my God! Not another Ottifant!" Gewiss ein Gedanke, der so manchem Besucher auch kommen könnte, der aber schon vorgedacht, ironisch gespiegelt ist. Ziemlich clever.

So entsteht die Ikonografie zwangsläufig durch Penetranz, was beachtlich ist, weil Ottos Bildwerk nie zum großen Herzeigen, erst recht nicht für eine museale Präsentation gedacht war. Zwar hat der Mann als Künstler begonnen, als studierter sogar, in Hamburg, um 1970, HFBK. Hat alles klassisch gelernt: altmeisterliche Schichtenmalerei, Aquarellieren, Zeichnen. Hat das immer hoch-, aber eben nicht durchgehalten. Dem Maler Waalkes fuhr der Komiker Otto in die Parade. Nach dem Erfolg des einen blieb dem anderen nicht mehr viel Zeit für aufwendige Werke, viele der gezeigten sind deshalb erst in den vergangenen Jahren entstanden. Als Auftragsarbeiten, gegen Gebühr.

Diese Privatbesitzer aufzutreiben und dann auch noch zu überzeugen, ihr Bild der Ausstellung zu leihen, das ist die eine große Leistung des Museums für Kunst und Gewerbe. Die zweite besteht darin, die Bilder nicht ernster zu nehmen als sie sich selbst, sie nicht mit heiligem Eifer und Kennerhaftigkeit zu überfrachten. Man darf sich ein paar Fragen stellen. Und dann darf man diese Fragen weglachen, gerne sogar ganz laut.

Museum für Kunst und Gewerbe: "Otto. Die Ausstellung"; 14. 9. 2018 bis 17. 2. 2019