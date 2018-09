Helene Fischer, Donald Trump, die Queen: Wachsfiguren von Weltberühmtheiten drängen sich auf drei Etagen des Panoptikums. Zum Gespräch laden Hayo Faerber, 72, und seine Tochter Susanne, 27, in einen Raum ohne Glamour, ins fensterlose Minibüro. Seit 1879 führt die Familie das Kabinett am Spielbudenplatz. Es ist eines der zwei letzten in Deutschland und das älteste Familienunternehmen St. Paulis.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden